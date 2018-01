David Patiño aplicó a la letra uno de los fundamentos de Vince Lombardi para regresar como técnico de Primera División después de casi 10 años de ausencia.

“La diferencia entre una persona exitosa y otros no es falta de fortaleza, ni la falta de conocimiento, sino la falta de voluntad”, se le atribuye al legendario entrenador de futbol americano.

En mayo del 2012, cuando fue presentado como técnico de Veracruz, entonces en la segunda categoría, extendió la mano a todos los asistentes a la conferencia.

“Buenas tardes, David Patiño para servirte”, expresó quien ahora es técnico de Pumas y llegó hace seis años al club Universidad para pedir una oportunidad. Pasó por todos los puestos: entrenador de juveniles, directivo, auxiliar técnico, hasta que al fin fue confirmado para el Clausura 2018 como responsable absoluto.

“Mi liderazgo lo fundamento en el afecto, en la inteligencia y el trabajo”, explica el entrenador de los Pumas en entrevista para El Economista.

El técnico que se decantó por el futbol, por encima de la música, “porque soy mejor para jugar que para cantar”, confesó en un programa de televisión, no se desprende de ninguna de las dos actividades que le apasionan; por el contrario, le han servido para forjar su personalidad, el liderazgo que ejerce en la cancha y la empatía que genera con sus jugadores, de ahí que se refiera a ellos como sus hijos, a los más jóvenes o “mi Nico”, para el goleador del equipo.

—¿Por qué duró tanto tiempo sin dirigir como director técnico de Primera División?

Sabía que mi camino para regresar a Primera División era venir a Pumas, porque es de donde yo salí, mi casa, donde debuté como jugador; entonces, era mi camino natural, porque me considero puma, de la generación que hicieron grande al equipo en los años 80. Tomé la decisión hace ya casi seis años de venir al equipo a trabajar desde adentro, con la intención y visión de algún día tener esta oportunidad que afortunadamente se me está dando.

—¿Considera que no ser mediático le resta oportunidades laborales en el futbol?

Son personalidades diferentes, de cada uno de los entrenadores. Yo tengo la mía, mis convicciones y mi personalidad que está fundamentada en el trabajo, principalmente, en la humildad, las metas y el sentido competitivo. Es mi forma de ser.

Mucho del seguimiento masivo del juego tiene que ver con la presencia mediática y es un factor que —desafortunadamente— para mí sí ha influido en algún momento, pero considero que mis virtudes como entrenador a la larga pueden ser lo que me den la posibilidad de tener esa representatividad mediática.

—¿Cómo define su liderazgo y quiénes son sus referencias?

Mi liderazgo lo fundamento en el afecto, en el respeto a todos mis jugadores, cuerpo técnico y rivales, en la inteligencia y el trabajo, así ha sido siempre desde que soy entrenador.

Voy mucho a la literatura, al pensamiento célebre internacional que comparto con mis jugadores. También recurro a la inteligencia emocional de mis jugadores, es una parte que me gusta mucho hablar y de la representatividad de nuestra institución y nuestras familias.

—Usted mencionó, a su llegada, que tenía la capacidad para tocar fibras en los jugadores y cambiar la situación del equipo, ¿qué instrumentos o herramientas utiliza para lograr esos fines?

La biografía de Vince Lombardi como entrenador es ejemplar, desde los valores que establecía en su equipo, hasta la manera de acercarse a los jugadores desde el punto de vista de la inteligencia emocional.

Otro ejemplo que sigo mucho es Luis Aragonés, que también es una escuela grandísima en cuanto a pensamiento e inteligencia. También está la literatura, sigo a técnicos como Pep Guardiola, José Mourinho o Diego Simeone.

—¿Qué rol juega la música en su vida, como actividad que ha compartido con el futbol?

Es una actividad que he hecho toda mi vida, paralela al juego, lo cual me define también. Aprender a tocar la guitarra, componer melodías y canciones, tocar en una banda y en ocasiones con presentaciones en lugares ha sido muy importante en mi vida y, aunque no lo relaciono tanto con el futbol, ha sido un escape, un desahogo y un muy buen pasatiempo.

La música que ha estado presente en mi vida siempre fue trasladada a mis hijos y ahora todos ellos son excelentes músicos y les gusta esa parte. También les gusta el futbol, pero lo que más les gustó fue la música, poder desahogarse, la composición, la ejecución, poder cantar. Lo disfrutamos mucho como familia.

—¿De qué forma la sensibilidad para interpretar melodías le han servido como habilidades para su labor en el futbol?

Seguramente estar cerca de la música, de tocar un instrumento, sensibiliza y te permite estar más cerca de la emoción, que para un entrenador es importante.

—¿Qué tanto la obligación por el resultado, jugar bien y ganar le quitan al futbol el carácter emocional, de sensibilidad que puede encontrar en la música?

Son escenarios completamente distintos, sobre todo porque una es mi profesión (futbol) y la otra es mi hobby y en esa medida se diferencian claramente.

Normalmente, cuando escribo una canción o una letra para ponerle música está fundamentado en lo que he vivido, que ha sido futbol; entonces, ahí está la relación muy clara; es decir, mi vida está centrada en futbol, mi familia y la música.

Esa correlación sin duda tiene que ver con la sensibilidad que tengo en las tres actividades.

—Quizá la música sea más que un pasatiempo, ¿qué pasó con su grupo Éxodo?

Difícil es compaginar las dos actividades, porque una la tome como mi profesión y la otra como un pasatiempo; sin embargo, con Éxodo hemos grabado tres discos, otros dos en colaboración con otros músicos y grupos.

Tenemos un pequeño estudio de grabación donde realizamos demos y hacemos proyectos individuales o de alguien más, como productores.

Sí es un hobby serio, lo hacemos con seriedad y nos ha gustado mucho, pero decidí dedicarme completamente desde el punto de vista profesional a mi carrera de jugador y entrenador y dejar los espacios que me quedaban libres para la música, que ahora cada vez son menos.

