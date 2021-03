Este jueves 18 de marzo, 51 atletas mexicanos y 44 integrantes de equipos multidisciplinarios que forman parte del Programa de Reapertura del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR) fueron vacunados contra el Covid-19, a 126 días del inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Los atletas mexicanos recibieron la vacuna rusa Sputnik V, una de las tres en el mundo que superan el 90% de eficacia. De acuerdo con el sitio oficial de dicha vacuna (sputnikvaccine.com), su eficacia es del 91.6% y la segunda dosis puede aplicarse después de 21 días. México es el cuarto país con mayor índice de confianza (22%) en la vacuna rusa solo detrás de Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia.

Entre los vacunados se encuentran representantes de dos disciplinas: taekwondo y clavados. De la primera: María del Rosario Espinoza (tres veces medallista olímpica), Jannet Alegría, Bryan Salazar y Diego García; de la segunda: Yahel Castillo, Alejandra Orozco, Gabriela Agúndez, Dolores Hernández, Kevin Berlín y Jahir Castillo.

Actualmente, en el CNAR también se encuentran entrenando representantes de boxeo, gimnasia artística y para taekwondo.

La reapertura del CNAR a finales de febrero, después de 11 meses cerrado, permitió adelantar el proceso de vacunación de los atletas, que se tenía previsto para mayo, explicó Ana Gabriela Guevara, directora de Conade, al diario Récord:

“La reapertura fue lo que dio pauta para que se empezara a aplicar porque lo primero que teníamos que hacer era garantizar el negativo de covid de todos los atletas. Se hicieron dos pruebas de PCR a la llegada y luego de seguimiento y esto dio una aceleración para que pudieran ser vacunados con mucho más tiempo de antelación. Vamos a esperar cómo va todo y que el siguiente grupo pueda ser vacunado, aún falta parte del equipo técnico y también atletas que están por dar marcas y participar en clasificatorios”.

Guevara también señaló que el proceso de vacunación a atletas continuará en las próximas semanas, incluso para los que no se encuentran en el CNAR, aunque no explicó más detalles del proceso.

“La idea es que todos los que vayan ingresando en las próximas semanas reciban la vacuna y estamos en coordinación con Sector Salud para que los que no van a estar en el CNAR puedan ser vacunados en sus entidades federativas. Con este número, arrancamos el primer paso y va a ser de gran aliciente para los atletas el saber que ya tienen este resguardo para su salud”, recalcó a dicho medio.

De acuerdo con un reporte del diario Esto, hasta el 9 de marzo, un total de 89 atletas mexicanos han asegurado su clasificación a Tokio 2021 (25 mujeres y 23 hombres), para participar en 14 disciplinas, aunque el Comité Olímpico Mexicano (COM) espera llevar una delegación total de entre 130 y 150 deportistas.

“Que nos consideren a los atletas que queremos representar a México en los Juegos Olímpicos dentro del grupo prioritario para la vacuna me da mucha emoción y es una enorme responsabilidad al ser embajadora del país”, mencionó la clavadista Orozco en su cuenta de Twitter junto a un video en el que le aplican la vacuna en el brazo izquierdo.

“Recibir la vacuna en el CNAR nos dará más tranquilidad rumbo a Tokio”, agregó en otro tuit la clavadista, quien es la medallista olímpica mexicana más joven con su plata en Londres 2012 a los 15 años.

Al igual que los atletas, el entrenador de clavados, Iván Bautista Vargas, recibió la vacuna en las instalaciones del CNAR. Todos los atletas y dicho entrenador agradecieron en sus tuits a Ana Gabriela Guevara, directora de Conade, y Andrés Manuel López Obrador, presidente de la república, además de incluir el hashtag #EsPorTiMéxico.

Horas después de la vacunación de los atletas, la directora de Conade pidió no hacer polémica del tema y recalcó la importancia de hacerlo ahora: “No se enganchen a la polémica. Los Olímpicos son de los pocos eventos donde podemos ser emblemas, hay que tener garantías para poder ir a competir”, mencionó al programa de radio Pasión W.

Ana Gabriela Guevara agregó que ella no fue vacunada y que la prioridad son los atletas: “Para mí lo más importante es que los atletas lleguen lo mejor posible a los Juegos Olímpicos. Los únicos que se vacunaron son los que están dentro del CNAR. Yo no me vacuné. Sería mucho más doloroso y cuestionable llegar a Tokio y por algún positivo no poder competir”.

A inicios de febrero, Guevara mencionó que las autoridades estaban contemplando comprar vacunas para tener a los atletas sanos y no entrar en conflicto con el Comité Olímpico, planeando la vacunación entre mayo y junio.

También a mediados de ese mes, el presidente de la república señaló que los atletas clasificados a Tokio eran un grupo prioritario para recibir la vacuna: “a ellos los tenemos que vacunar, y si se necesitan las dos dosis, lo tenemos que hacer ya porque se acerca el tiempo”.

La primera vacuna contra el Covid-19 en México ocurrió a finales de diciembre. En menos de tres meses, se han aplicado 4,737,622 dosis, de acuerdo con reportes de El País. Esa cifra representa el 3.17% de la población nacional, dentro de la cual ya se encuentran vacunados los atletas con aspiraciones olímpicas.

fredi.figueroa@eleconomista.mx