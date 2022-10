México “convoca” 44 goles en ataque

La Selección Mexicana hizo oficial su convocatoria preliminar rumbo a Qatar 2022 y destacó a cuatro delanteros nominales: Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Rogelio Funes Mori y Henry Martín. En lo que va del 2022, entre ellos han marcado 44 goles, sin embargo su gran esfuerzo no se ha visto reflejado con el equipo tricolor, pues registran en el año una cuota de anotaciones menor.

La revelación de la lista no dio ninguna sorpresa, pues eligió a 31 jugadores con los que ya ha trabajado a lo largo de su ciclo. Principalmente, destaca la ausencia del guardameta de Santos Laguna Carlos Acevedo, quien fue convocado en algunas ocasiones, sin embargo no contó con la jerarquía y experiencia de los porteros que viajarán a la Copa del Mundo.

Una de las más grandes incógnitas sobre la convocatoria final de 26 jugadores no fue resuelta, pues aún se mantienen los cuatro centrodelanteros que pelean por tres lugares en Qatar 2022, según palabras del propio Tata Martino, quien asegura que cortará a uno ya para competir en la justa mundialista que inicia el 20 de noviembre.

Si la elección del estratega argentino fuera por méritos deportivos, el ‘eliminado’ sería Raúl Jiménez, quien no ha regresado a su mejor nivel tras recuperarse de la fractura de cráneo que sufrió y apenas suma cuatro goles en lo que va del año. Por su parte, Rogelio Funes Mori tampoco la ha pasado bien y, entre lesiones y falta de contundencia, acumula nueve tantos. Por último, con unos meses recientes bastante destacados, Santiago Giménez y Henry Martín encabezarían el llamado al sumar 14 y 17 anotaciones respectivamente, en lo que va del año.

Los números avalan la convocatoria, sin embargo contrastan con lo que han logrado en la Selección Mexicana durante el mismo periodo de tiempo. Si existe un descontento generalizado de la afición nacional con los últimos meses de la gestión de Martino es debido a la baja producción de goles (y ocasiones de gol) que acumulan en cada partido y para muestra están los 15 goles que han marcado en el mismo número de partidos en 2022.

De dichas anotaciones, sólo cinco han sido de los posibles atacantes de área del Tri y dos fueron de penal para Raúl Jiménez. Henry Martín suma un par y Santiago Giménez cierra la cuenta con otro tanto. Desafortunadamente la escasez no pasa por un tema de falta de contundencia en el centro delantero del conjunto mexicano, pues sus oportunidades han sido mínimas cuando defienden el escudo nacional.

Según cifras de Sofascore y ESPN, en los 15 partidos que van del 2022, México remató 233 veces y solo 57 fueron a portería, un 24.4% de precisión tomando en cuenta que hubo rivales como Surinam, Guatemala y Honduras en el año. Por si esto fuera poco, de los remates totales mencionados, los cuatro delanteros que se perfilan a pelear un lugar en Qatar 2022 apenas sumaron 31 entre todos, relacionándose, en este rubro, con el 13.3% del volumen de juego del equipo.

En diversas entrevistas, el técnico de la selección nacional subraya que no busca un ‘9’ que solo espere balones en el área, pues aprecia el trabajo asociativo que pueda ofrecer. No obstante, los atacantes viven de goles y la situación no augura una actuación brillante en un escenario de máxima competencia internacional si se mantiene la tendencia en cuanto a lo que genera México en ataque.

