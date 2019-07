Tras la victoria 2-1 contra Chile este sábado por el tercer puesto de la Copa América, en que Lionel Messi acabó expulsado por tarjeta roja directa a los 35 minutos tras un forcejeo con Gary Medel, el astro argentino explotó con duras críticas al estamento arbitral y a la Conmebol.

"Creo que nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción, de esta falta de respeto que se nos hizo en esta Copa", declaró en zona mixta el astro, que no acudió a la ceremonia en la que los argentinos recibieron una medalla por su tercer puesto.

"Lamentablemente la corrupción, los árbitros y todo eso no permite que la gente disfrute del fútbol, del 'show' y lo arruina un poco", agregó.

Sobre su lance con Medel, aseguró que el jugador chileno "siempre va al límite, pero no era roja para ninguno de los dos".

"Se podría haber revisado con el VAR (videoarbitraje)", insistió Messsi visiblemente molesto por lo que interpretó como un castigo tras sus críticas después del arbitraje de la semifinal, en la que Brasil derrotó por 2-0 a Argentina.

"Creo que la expulsión fue por lo que dije. Mis palabras tuvieron repercusiones, pero siempre hay que ser sincero. Soy honesto", denunció Messi al analizar la actuación del árbitro paraguayo Mario Diaz De Vivar.

"Antes del partido dijo que le gustaba hablar y que ojalá manejáramos un partido tranquilo, y a la primera me expulsa", explicó el goleador del Barcelona. "Me voy tranquilo, aunque con bronca por no haber podido acabar el partido. Estábamos bien plantados".

El domingo se disputará en Rio de Janeiro la final de la Copa América entre Perú, verdugo de Chile en semifinales, y Brasil.

"Creo que estábamos para más. Ante Brasil y hoy hicimos nuestro mejor partido. El resultado debería haber sido otro pero no nos dejaron estar en la final", insistió en sus denuncias.

"La Copa está armada para Brasil"

Visiblemente contrariado en la zona de atención a la prensa, Messi no paró allí y denunció que el ganador del torneo continental estaba señalado de antemano.

"Creo que no hay duda de que Brasil está para salir campeón. La Copa está armada para Brasil y ojalá el VAR y los árbitros no tengan nada que ver en la final y Perú pueda competir, porque tiene equipo para hacerlo, pero lo veo difícil", explotó.

Pese al mal trago de la expulsión, Messi destacó el triunfo de la selección albiceleste tras un pésimo arranque de Copa América.

"Me voy tranquilo y con la cabeza alta. Espero que se respete a este grupo, que lo dio todo y tiene mucho que dar. Encontramos la idea, el juego y fuimos creciendo en el torneo", enumeró.

"Demostramos mucha personalidad. No es fácil empezar perdiendo (con Colombia) y empatando luego con Paraguay, no encontrando la dinámica del juego... pero el grupo ese hizo más fuerte que nunca y acabamos de manera muy positiva".

Messi también aprovechó para dar un voto de confianza al actual seleccionador, Lionel Scaloni.

"Scaloni fue creciendo a la par que el grupo, encontramos una idea de juego. Estamos contentos de cómo terminamos ante selecciones muy competitivas. Ojalá no se rompa. Hicimos una buena Copa de menos a más. Que el técnico se quede seis meses más da tranquilidad y es bueno para seguir creciendo", zanjó el rosarino.