Una jugosa oferta económica es lo que la FIFA ha puesto sobre la mesa con tal de convencer al planeta de realizar los Mundiales cada dos años en vez de cuatro. El presidente del organismo, Gianni Infantino, presentó en conferencia frente a los 211 miembros un reporte del impacto financiero de construir el proyecto y advirtió que si no lo hacen ellos “lo hará otro deporte”.

El plan de viabilidad del Mundial bienal fue construido por estudios de dos consultoras externas de renombre internacional, como Nielsen y Open Economics. Según sus investigaciones, cada asociación miembro pasaría de recibir 6 millones de dólares por cada ciclo mundialista de cuatro años a un total de 25 millones en ese mismo lapso, lo cual ayudaría a disipar las diferencias entre ricos y pobres.

“Cuando la Conmebol me propuso hacer un Mundial cada dos años me pareció una mala idea, pero ahora me parece que es lo mejor. Lo hemos estudiado bien y todos salimos ganando, sobre todo las federaciones. Estoy seguro que el proyecto se hará realidad y que se pondrá en marcha”, manifestó Infantino tras la reunión.

El estimado total de ingresos del nuevo proyecto alcanzaría un aumento de 4,400 millones de dólares y un Producto Interno Bruto (PIB) impulsado a 180,000 millones en un periodo de 16 años. El plan se compone de 700 páginas y ya tiene el visto bueno del ex entrenador del Arsenal, Arsene Wenger, quien actualmente funge como director de desarrollo mundial y que cuenta con estudios profesionales como economista.

En la Cumbre Global de la FIFA, celebrada en Qatar, Infantino, Wenger y otros directivos avalaron la intención de concretar el Mundial bienal y rechazan las críticas que no tienen sustento: “Genera oposición, sí, pero lamento que el 90% de esta oposición sea de carácter emotivo, no se basa en hechos, en análisis. No podemos actuar con miedo, vemos que la sociedad requiere más eventos y si no los hacemos nosotros los harán otros deportes”, enfatizó el presidente de la FIFA.

Otro de los argumentos del directivo respecto a la reducción de la brecha entre ricos y pobres fue la distribución de ingresos entre confederaciones: “Actualmente, el 70% de los ingresos van a parar a la UEFA y el resto a los otros 155 países. Con la nueva propuesta, el balance cambiará a 40-60%, pero con la particularidad de que la UEFA recibirá dos mil millones más, es decir, que aunque baje su porcentaje, subirán sus ingresos. Es un dinero que recortará diferencias entre los más ricos y los más pobres”.

Una votación se llevará a cabo en la próxima reunión de asociaciones miembro, en marzo de 2022, para continuar o rechazar el Mundial bienal. Sin embargo, hasta el momento las dos confederaciones con la mayor cantidad de países en contra son UEFA y Conmebol (Europa y Sudamérica), ya que tanto Concacaf (Norte, Centroamérica y Caribe) como CAF (África), AFC (Asia) y OFC (Oceanía) han manifestado apoyo, como México.

“Estoy seguro de que cambiarán de opinión cuando estudien en profundidad los estudios económicos que les hemos presentado”, dijo Infantino, asegurando que se respetarán los intereses de los clubes, que han mostrado preocupación por el posible orden de calendarios y la posibilidad de desgaste a los futbolistas.

“Queremos actualizar el calendario internacional de partidos para promover y mejorar el futbol, pero siempre respetando a todos los grupos de interés, algo que empieza por los propios jugadores, de ahí la inclusión de un periodo de descanso obligatorio”.

Dentro de sus datos, Infantino también presentó una encuesta de aprobación realizada a 30,390 personas que contestaron que el futbol es su deporte favorito, y de las cuales, un 63.7% dijo estar a favor de ver más Copas del Mundo. La idea de la FIFA es que los Mundiales bienales sean una realidad después de 2030, ya que en 2026 se celebrará el primero en el que contendrán 48 países.

