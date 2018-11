Gerardo Martino tendrá un salario 83% superior al de Juan Carlos Osorio como entrenador de la Selección Mexicana de Futbol. El argentino será el cuarto intento de los últimos nueve técnicos al que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) le ofrece un contrato por cuatro años, es decir por todo el proceso mundialista que culmina en Qatar 2022, aunque sólo Ricardo La Volpe logró cumplir el periodo que estipulaba su contrato.

Según información dada a conocer por Televisa Deportes, Martino llegó a un acuerdo verbal para un contrato de cuatro años y 2.2 millones de dólares anuales como sueldo para convertirse en entrenador de la Selección Mexicana después del 31 de diciembre del 2018, fecha del término del acuerdo que sostiene con Atlanta United.

La experiencia del Tata, como también se le conoce al técnico de 55 años, lo ha llevado a selecciones nacionales de medio perfil, como Paraguay, y a proyectos de gran impacto mediático como Barcelona, la Selección de Argentina y, con miediendo las comparaciones, con el Atlanta United.

El sueldo que obtendrá Martino por dirigir a la Selección se encuentra en el tercer escalón de ingresos en toda su trayectoria como director técnico, que suma una fortuna de 26 millones de dólares de acuerdo con reportes consultados de Total Sportek, France Football, Consultoría Pluri y Forbes.

De cumplir todo el ciclo mundialista, obtendrá 8.8 millones de dólares, la tercera parte de los 26 millones de dólares en ingresos que ha recibido como entrenador de futbol por sus trabajos más notables.

¿Qué convenció a Martino?

El técnico encontró en Atlanta la tranquilidad y el desafío personal de enfrentar otra cultura. Pudo desarrollar su idea futbolística y en dos años convirtió a su equipo, que era debutante en el certamen, en el mejor de la MLS, y en próximos días disputará la final de Conferencia Este.

En los últimos meses se atrevió a dar conferencias de prensa en inglés, algunas entrevistas en el mismo idioma, aunque con respuestas cortas. El 23 de octubre confirmó que no renovará su contrato con Atlanta, después de años e ingresos anuales de 7.5 millones de dólares anuales, que lo convertían en uno de los 15 entrenadores con mejor salario del mundo.

“Todo su entorno, los medios y analistas indican que llegará a México”, dice Mariano Trujillo, exfutbolista y comentarista de las transmisiones de la MLS en idioma inglés para Fox Sports en Estados Unidos.

Si eso es cierto, Martino decidió volver a enfrentar el reto de una selección nacional, de regresar a un Mundial, como en Sudáfrica 2010, pero sobre todo, renunciar a recibir sólo una tercera parte de los ingresos que recibió en el 2017 y el 2018.

“La tranquilidad, estabilidad y tener control total de las decisiones deportivas le vino bien a Martino, llegar a la MLS y Atlanta donde te dejan trabajar, te dejan desarrollar tu idea y son pacientes con los resultados”, señala Trujillo.

A lo que se enfrentaría Martino en México es a la poca estabilidad en el cargo, apenas 19 meses en promedio duran los entrenadores de la Selección desde el año 2000. El sueldo promedio anual llega a los 2.8 millones de dólares, apenas 600,000 dólares por encima del sueldo que tendrá el técnico argentino en México.

Juan Carlos Osorio tuvo el sueldo más bajo de los últimos nueve entrenadores de la Selección Mexicana, con ingresos anuales de 1.2 millones de dólares. Entrenadores como José Manuel de la Torres (2 millones), Miguel Herrera (2.7), Ricardo La Volpe (2.4) y Javier Aguirre (1.8) Hugo Sánchez (2.5) se ubican en una variación no mayor a 1 millón de dólares de diferencia con el salario promedio de los exentrenadores de México.

El único que salió de ese estándar fue el exseleccionador de Inglaterra Sven Goran Eriksson, cuyos ingresos según registraron medios en el 2007, llegaron hasta los 7 millones de dólares anuales.

Es decir, que la FMF no destinó más de lo que acostumbra en la contratación del entrenador de la Selección Mexicana. Incluso, ante la competencia que significaban la Asociación de Futbol de Argentina, la Asociación Paraguaya de Futbol y la Federación Colombiana de Futbol, que también buscaban a Martino como entrenador, la oferta económica que acordó Martino con México se encuentra detrás de sus salarios en Atlanta United (7.5 millones de dólares) y de Barcelona (6 millones de dólares) ingresos que lo ubicaron, en su momento, entre los entrenadores con mejores salarios del mundo.

Martino esperó dos años en la MLS y se alejó del entorno adverso de equipos mediáticos a nivel internacional, como Barcelona y Argentina. Ese tiempo, dicen quienes lo han seguido en Atlanta, ha servido para recuperar la confianza, confirmar su método futbolístico y asumir nuevamente el cargo de entrenador de una selección nacional.

“Se armó un equipo de acuerdo con la filosofía que tiene como entrenador, no le dieron un equipo para que él implementara su idea. En selección es similar, porque escoge a los jugadores que mejor van con su estilo de juego y se adaptan a su idea”.

No es la primera ocasión que Martino antepone la parte deportiva de la económica. En el 2016, en plena crisis política y deportiva en la AFA, renunció al puesto de entrenador de la Selección de Argentina porque los clubes no cedieron a los jugadores para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro que se disputarían ese verano, no porque al momento de dejar el cargo le debían siete meses de sueldo.