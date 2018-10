Querétaro.- ¿Qué piensas de le experiencia de Gerardo Martino para tomar el puesto de entrenador de la Selección Mexicana?

-“Creo que es un técnico que no conoce al futbolista mexicano, que no sigue la Liga local. Quizá identifique a los futbolistas que están en las ligas europeas, pero con un cambio generacional en la Selección Mexicana, necesitamos a alguien que conozca el futbol mexicano”.

Quien habla es Martín García, un aficionado mexicano de 25 años de edad y que viajó desde León, Guanajuato, unos 178 kilómetros de distancia de Querétaro, sede del partido amistoso entre México y Chile.

Algo deberá contar su opinión si invirtió casi 50% más dinero que para ver un partido de su equipo, aunque como él mismo lo dice: “entiendo que eleven los precios porque es la Selección Nacional”.

Desde hace unas horas el nombre de Gerardo Martino ha cobrado fuerza en medios mexicanos para llegar como entrenador de la Selección Mexicana.

El entrenador argentino tiene contrato hasta el 31 de diciembre del 2018 con Atlanta United, equipo de la MLS, pero las negociaciones con la Federación Mexicana de Futbol pueden interrumpir el proyecto a largo plazo que el equipo estadounidense le había ofrecido para generar arraigo en una de las franquicias de expansión del torneo norteamericano.

“Está mal, porque debe ser un mexicano, que conozca a los jugadores mexicanos. No me convence porque no conoce el futbol mexicano”, agrega Adrián Solís, otro aficionado que vive en Querétaro y que confiesa que la llegada de Martino no es solución para el futbol mexicano.

Ese es el principal argumento para descalificar la designación de Gerardo Martino como entrenador de la Selección Mexicana, el desconocimiento del futbolista mexicano, su idiosincrasia, temperamento y métodos para convencer.

Rodrigo Garza, empresario del sector mobiliario en Querétaro, indica que ni siquiera a nivel de triunfos, títulos o estilo, Gerardo Martino es el candidato ideal para el tricolor.

“No ganó títulos con Barcelona, estando Messi en el equipo; con Argentina perdió dos finales de Copa América y lo peor es que viene del futbol de Estados Unidos, que comparado con el futbol mexicano, es inferior”, señala el aficionado de 35 años.

Aún no se confirma la llegada de Martino como entrenador de la Selección Mexicana y los aficionados ya desaprueban su designación. Los aficionados, que compraron los 35,000 boletos disponibles para ver el juego de la Selección Mexicana, rechazan que el técnico argentino no tenga experiencia en el futbol mexicano.

El fan de la Selección no se rige por un discurso contra los técnicos extranjeros, anoche no dudó en nombrar al candidato preferido de la opinión pública, Ricardo Ferretti, al corear su nombre, apoyarlo y, en algunos casos, pedirle con un grito desde la tribuna que medite quedarse en el cargo de técnico.

Está de más decir que Tuca lleva más de 30 años en México y que conoce a la perfección al futbolista mexicano, la principal preocupación de los aficionados para cubrir el perfil de entrenador nacional.