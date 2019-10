Marco Antonio Ruiz es el entrenador encargado de la Selección Mexicana sub 17 que disputará el Mundial de la especialidad, que comienza el próximo 26 de octubre en Brasil. El Chima, como es apodado, tiene un amplio bagaje en selecciones menores, por ejemplo, comenzó a trabajar desde el 2014 con la sub 15.

“He picado piedra, ya me ha tocado pasar por varias categorías. He tenido experiencia en mundiales, el torneo Esperanzas de Toulon, Centroamericanos, etcétera. Por eso, busco volcar toda esa experiencia para poder guiar a los jóvenes de buena manera y obtener los objetivos que trazamos como equipo. Sin duda, el éxito sería como la cereza en el pastel para todos estos años que he trabajado en la Selección Nacional”, expresó el técnico en rueda de prensa.

Ruiz pasó por el banquillo de la sub 20, con la que tuvo oportunidad de asistir al Mundial de Corea 2007, donde quedaron eliminados en cuartos de final frente a Inglaterra, selección campeona del torneo. Con dicha categoría logró un balance de ocho victorias, un empate y tres derrotas.

Después, en su paso por la sub 21 durante los Juegos Panamericanos de Barranquilla 2018, el equipo quedó eliminado. Luego de ambas experiencias, Marco Antonio está a cargo de la categoría que más éxitos ha brindado a México con los campeonatos mundiales del 2005 y 2011. Tras quedar invicto en la clasificación previa al torneo en Brasil, Ruiz se enfrenta ante un reto personal que busca afrontar con la aportación que ha significado su experiencia previa.

El entrenador que es conocido por un tono calmado, pero de fuerte temperamento, dejó de lado la relevancia de los clubes a los que pertenecen los futbolistas y en la lista de convocados no llamó a los mexicanos que militan en el futbol extranjero como Marcelo Flores, del Arsenal; Teun Wilke, del Heerenveen de Holanda, y Diego Abreu, del Defensor Sporting de Uruguay.

Entre los nombres destacados de la lista está Efraín Álvarez, delantero del LA Galaxy, quien fue alabado por Zlatan Ibrahimovic, que lo calificó como “el mayor talento que tiene la MLS”.