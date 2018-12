El portugués José Mourinho dejó el puesto de entrenador del Manchester United "con efecto inmediato", anunció el club este martes tras una larga serie de derrotas.

El último partido del entrenador portugués de 55 años en el banquillo del United fue una derrota 3-1 contra el Liverpool el domingo que dejó al club a 19 puntos del líder de la Premier League, los 'Reds'.

El exfutbolista de los 'Diablos Rojos' Michael Carrick, actual miembro del cuerpo técnico, suena para ocupar el puesto de manera interina, pero el club expresó lo siguiente en un breve comunicado: "Hasta el final de la temporada se nombrará a un nuevo técnico, mientras el club lleva a cabo un minucioso proceso de contratación de un nuevo entrenador a tiempo completo".

Este ha sido el peor comienzo del equipo de Mánchester en el campeonato doméstico desde 1990 e incluso su ambición de situarse entre los cuatro primeros clubes ingleses y de alcanzar un lugar en la próxima Liga de Campeones -actualmente marcha sexto- está en peligro.

"El Manchester United anuncia que el entrenador José Mourinho ha dejado el club con efecto inmediato. El club quiere agradecer a José por su trabajo durante su estancia en el Manchester United y desearle éxito en el futuro", afirmó el comunicado.

El conjunto de Old Trafford, uno de los equipos más ricos del mundo, contará por tanto con un nuevo técnico para la eliminatoria de octavos de final de la 'Champions' contra el París SG. La ida se disputa el 12 de febrero en Inglaterra y la vuelta el 6 de marzo en la capital francesa.

Mourinho mantuvo una relación complicada con el campeón del mundo francés Paul Pogba, en el banquillo en los últimos partidos a pesar de que su fichaje costó más de 100 millones de euros en 2016, y con otros jugadores.

Como en el Real Madrid y el Chelsea

El de Setúbal, doble ganador de la Liga de Campeones como técnico del Oporto en 2004 y del Inter de Milán en 2010, había renovado en enero de 2018 su contrato con el Manchester United hasta 2020, con opción a otro año.

'The Special One' llegó a Mánchester en 2016 como sustituto del holandés Louis van Gaal. Los 'Diablos Rojos' no ganan la Premier League desde la temporada 2012/13, la última del legendario entrenador Alex Ferguson.

Mourinho deja el club en su tercera temporada en el banco, como hizo en el Chelsea (2013- diciembre 2015) o en el Real Madrid (2010-2013), donde sus relaciones con los principales nombres del vestuario también fue tormentosa.

Con el United tuvo un inicio prometedor levantando la Europa League y la Copa de la Liga en 2017. Pero en su segunda campaña fue eliminado en octavos de final de la 'Champions' por el Sevilla y finalizó segundo en la Premier, muy alejado de su vecino Manchester City.

