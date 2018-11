“El toreo es una profesión para dedicarse al 100%, tu vida está en juego y cuando es tu vocación hay que tomárselo con responsabilidad, preparación, mentalización y estar dispuesto a vivir en la línea de fuego, eso hace que los toros embistan”, comentó Arturo Macías a El Economista respecto de su comparecencia el próximo domingo en la tercera corrida del serial mayor en Monumental de Insurgentes, donde compartirá cartel con Leo Valadez y el rejoneador Andy Cartagena para lidiar astados de Reyes Huerta para rejones y de Arturo Gilio para la lidia a pie.

El diestro hidrocálido está por cumplir 14 años de alternativa y su trayectoria habla por sí misma de lo triunfal que ha sido: 9 salidas a hombros, 24 orejas y un rabo cortados amén de estar cerca de las 500 corridas toreadas: “La plaza México es el pilar de mi carrera, fue la que me lanzó a la tauromaquia, la que me respaldó y de la que estoy orgulloso del cuajo y madurez que me ha dado a través de estos años y que podrán ver el domingo ya que vamos por la décima puerta grande”, aseguró.

Arturo no deja de entrenar y estuvo metido en el campo bravo. 5 tentaderos en los últimos 10 días, corre diario por las mañanas, hace yoga, toreo de salón, entrena en los carretones la suerte suprema y todo con miras a esta apuesta tras torear en Francia una corrida de Miura, otra de Escolar en España y “sintiendo muy a gusto un encaste que conozco, que controlo y que me permite soñar con ese olé que sólo tiene la Plaza México, ese olé que te quita el sueño y que no te deja dormir”, finalizó.

Gilio debuta con ilusión en La México

El matador y empresario Arturo Gilio debuta en La México como ganadero, “Voy tranquilo, contento e ilusionado por los resultados que se han dado en el campo y tengo fe en estos toros de encaste diferente porque se ha trabajado a conciencia, con los nervios normales de ir a presentarte a la capital del toreo en México, pero son compromisos que hay que afrontar y qué bueno que se nos dio pronto pues las figuras y los toreros jóvenes mexicanos se están haciendo allá en España con este tipo de encaste y cada vez lo están pidiendo más porque lo entienden mejor”, dijo el ahora también criador de toros bravos.

Previo al festejo estuvieron en su dehesa Macías y Valadez, quienes en palabras de Gilio: “Salieron muy contentos porque cuatro de las seis becerras que echamos resultaron buenas y aunque no es un hato muy conocido, tienen muy buena línea y al probarlas les dio mucha confianza de lo que puedan tener en el ruedo”, aseveró.