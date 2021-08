En 2018, salieron a la luz casos de abuso sexual contra futbolistas sub 20 del extinto club Tiburones Rojos de Veracruz. Los jóvenes, envueltos por un representante, no solo atravesaron por esa terrible situación, sino que aguantaron un salario de 3,500 pesos mensuales con tal de cumplir su sueño de llegar al profesionalismo.

La investigación del periodista Ignacio Suárez contrasta con el panorama de las categorías juveniles en Estados Unidos, donde un joven de esa edad puede ganar hasta dos millones de pesos (alrededor de 100,000 dólares) por temporada gracias al nuevo acuerdo entre la asociación de jugadores y la MLS, con visión a 2027.

La MLS y la Liga MX se enfrentarán por primera vez en un Juego de Estrellas este 2021. Aunque el futbol mexicano sigue triunfando en torneos como la Leagues Cup, Campeones Cup y Concachampions, en cuestiones contractuales y de calidad de vida para los futbolistas, el vecino del norte tiene más goles a favor.

“Tenemos que entender que en la MLS los jugadores tienen una unión que es la MLS Players Association (Asociación de Jugadores). Esta unión, que es muy común en EU en sistemas profesionales como la NFL, NBA o MLB, protege a los jugadores. Lo que ha surgido gracias a ella es el Collective Bargaining Agreement (CBA), un acuerdo que estipula la protección a los futbolistas, unión, organización y parámetros”, explica a El Economista, Francisco Terreros, representante de futbolistas y cofundador de la agencia FIFA, Felkrem.

El CBA fue publicado con estas y otras adecuaciones contractuales en abril de este año. “La nueva negociación ayuda a los futbolistas a recibir más paga, vuelos chárter, contratos de reubicación en el caso de cambiarse de club, ayuda con la mudanza. En general, lo que hace el CBA es que tengan una mejor oportunidad de jugar a un nivel mucho más alto y les da una razón mucho más fuerte a los jugadores para venir a la MLS”.

Además, ofrece otros beneficios directos: a partir de 2023, los futbolistas aumentarán sus ingresos en un 12.5% gracias a las recaudaciones anuales por medios de comunicación, tendrán un incremento progresivo (de 2021 a 2027) del 54% en sus salarios mínimos e incluso una indemnización de 10,000 dólares mensuales en caso de una lesión de gravedad que los deje fuera de actividad por un largo periodo.

“Tenemos un enorme respeto y aprecio por todo lo que los jugadores han hecho para ayudar a construir la liga y el deporte a lo largo de los años, y han hecho aún más durante la pandemia”, mencionó el comisionado de la MLS, Don Garber, tras la firma del nuevo acuerdo.

Aunque los sueldos en México están parejos con los de la MLS, según explica el agente Francisco Terreros, las garantías grupales ofrecen mayores ventajas y claridad a los de la liga estadounidense. Basta con entrar al sitio web de su Asociación de Jugadores (mlsplayers.org) para ver en una pestaña, de forma totalmente gratuita, los salarios de todos los futbolistas, incluyendo sueldo base y compensación garantizada, algo que en la Liga MX es completamente oculto.

“Si comparas los salarios de ambas ligas es muy similar, un promedio de 300,000 o 400,000 dólares, lo que pasa es que en EU al jugador le das la oportunidad de vivir en un país con mucho más tranquilidad. EU es una potencia mundial y la MLS ofrece una mayor oportunidad de explotar y explorar jugadores, el año pasado registró más ventas de jugadores jóvenes a Europa que la Liga MX”.

En ese sentido, la comparación en salarios en 2021 es similar entre los líderes, ya que el francés Florian Thauvin, reciente refuerzo de los Tigres, cobra entre 5.3 y seis millones de dólares al año, mientras que Carlos Vela, el mejor pagado de la MLS, cobra 6.3, de acuerdo con datos de Goal, Forbes y de la propia MLS.

Los cinco jugadores mejor pagados de la Liga MX cobran entre tres y seis millones de dólares al año: Nicolás Castillo (América) con tres; Rogelio Funes Mori (Rayados) con 3.8; Guillermo Ochoa (América) con 4.5; André-Pierre Gignac (Tigres) con 4.6; y el mencionado Thauvin con una cifra entre los 5.3 y seis, según reportes de diversas fuentes.

El top 5 de la MLS ronda entre los 3.8 y los 6.3 millones de salario: el venezolano Josef Martínez (Atlanta United) con 3.8; el español Alejandro Pozuelo (Toronto FC) con 4.6; el argentino Gonzalo Higuaín (Inter de Miami) con 5.7; y los mexicanos Javier Hernández (Galaxy) con seis millones y Carlos Vela (LAFC) con 6.3.

La diferencia salarial más notable, explica Terreros, está en los juveniles. Mientras la investigación de Ignacio Suárez expuso que un canterano como Adrián Mora, quien llegó a ser titular en la defensa del Toluca, ganaba 8,000 pesos mensuales, unos 4,700 dólares al año, en Estados Unidos los ‘novatos’ ganan desde 70,000 dólares (también al año) y si son considerados muy talentosos superan los 100,000.

¿Qué tanto estas diferencias contractuales y salariales hacen que los jugadores prefieran a la MLS que a la Liga MX?

“En EU creemos en las leyes y estas son todo. El futbol aquí no es más que el gobierno o que la ley, el futbol y cualquier deporte es un negocio, en cambio en otros países como Colombia o México el futbol es cultura, entonces en EU es mucho más difícil que una organización no siga las reglas; aquí nadie está arriba de las reglas. Esa es la única diferencia con la Liga MX. Eso le da una ventaja muy grande, porque el jugador decide si se va a un país con el riesgo de que no le paguen o irse a EU, donde lo van a proteger”.

El agente FIFA señala que también está el hecho de que los medios de comunicación son más relajados con los futbolistas en Estados Unidos y pueden vivir con más tranquilidad por las calles, como ‘Chicharito’ Hernández y Guillermo Barros Schelotto (ex entrenador del Galaxy) en Los Ángeles, una ciudad en la que se encuentran otros ‘gigantes’ del deporte como LeBron James y Shohei Ohtani.

fredi.figueroa@eleconomista.mx