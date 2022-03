El martes, tras 97 días de cierre patronal, las Grandes Ligas y su sindicato de jugadores se reunieron para intentar salvar, sobre la fecha límite, una temporada de 162 juegos y pagos y tiempo de servicio íntegro. Entre los principales temas a tratar se encontraron el impuesto de lujo, el monto de un nuevo fondo de bonificaciones para peloteros que todavía no están en condiciones de ir al arbitraje salarial y los sueldos mínimos. Aunque la MLB aumentó su oferta, también entregó otro paquete de propuestas.

De cara a un nuevo plazo que fue fijado por el comisionado Rob Manfred el primero de marzo y que vencía este martes para llegar a un acuerdo que preservara una temporada de 162 juegos, la liga y sus jugadores se reunieron por la mañana y extendieron sus conversaciones vía telefónica.

Por la noche, Evan Drellich, senior writer en The Athletic, desglosó las nuevas propuestas de la liga: que los umbrales del impuesto de lujo comiencen en 230 millones de dólares, aunque el sindicato pidió 238 millones el lunes; el monto de un nuevo fondo de bonificaciones para peloteros pre-arbitraje, la Asociación de Jugadores pidió 80 millones para este año y la MLB propuso 40 millones; y las Grandes Ligas proponen 700,000 dólares de salario mínimo para 2022 aunque los jugadores solicitaron 725,000.

Adicionalmente, la liga quiere agregar un nuevo nivel al impuesto de lujo y “está vinculando la eliminación de la oferta calificada con la institución de un draft internacional”, explicó Drellich a través de Twitter.

El especialista en beisbol indicó que algunos otros detalles de la propuesta de MLB es que “los jugadores pueden optar por un máximo de cinco veces antes de estar expuestos a exenciones; los mercados pequeños pueden elegir en la lotería de sorteo durante dos años consecutivos antes de pasar a la décima selección y los mercados grandes pueden elegir solo un año en la lotería antes de pasar al décimo”.

Drellich desglosa que el umbral en el impuesto de lujo comenzará en 230 millones y se irá incrementando hasta los 242 millones en 2026. A su vez, incrementó a 40 millones (10 millones más que su oferta previa) el fondo de bonificaciones pre-arbitraje pero este no aumentará en el tiempo. Por otra parte, la propuesta de la liga para el incremento al salario mínimo es el siguiente: 700,000 dólares en 2022 que en cinco años se elevará hasta los 770,000.

Russell Dorsey, insider de Bally Sports y Stadium, confirmó los datos y señaló que en la propuesta del martes también se abordó el tiempo de servicio, pues los dos mejores finalistas a Novato del Año en cada liga, serán elegibles para el año completo de tiempo de servicio.

“Como han visto en las semanas anteriores, una fecha límite hoy no significa que las cosas no continuarán mañana o que la Asociación de jugadores no contrarrestará. La situación sigue siendo fluida”, escribió Dorsey.

La sentencia de Manfred era que si las partes llegaban a un acuerdo el martes, los jugadores podrían integrarse a los entrenamientos de primavera el viernes y recuperar los días de juego perdidos en días libres y con doble cartelera. Sin embargo, también amenazó con cancelar otra semana de juegos si en la fecha límite no se producía un nuevo convenio colectivo. MLB canceló las dos primeras series de la temporada regular después de que las dos partes no lograron llegar a un acuerdo a principios de la semana pasada.

Por otra parte, MLB anunció el martes que otorgará un fondo inicial de un millón de dólares para apoyar a los trabajadores de aquellos estadios de beisbol afectados por los juegos de spring training perdidos en Florida y Arizona.

