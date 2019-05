Hace unos días, a finales de abril, vimos a Hirving Lozano quejarse fuertemente de un golpe. Con un marcador a favor, el PSV estaba en los minutos finales del partido ante Willem II Tilburg en juego de la Eredivisie.

Lozano recibió un balón cerca del área contraria, y al recepcionar la pelota un defensa rival se barrió con fuerza a la pierna de apoyo del mexicano, quien tras el golpe permaneció en el césped y no se levantó hasta que llegó la camilla.

Diagnóstico: una lesión en rodilla que implica que se pierda el resto de la temporada del PSV.

Malas noticias para el PSV que se juega su boleto a la Champions League y aún queda en duda su recuperación total cuando la Selección Mexicana debute en Copa Oro el 15 de junio en el Rose Bowl de Pasadena, California.

“Si el jugador no tiene una fractura de ligamento cruzado, del tendón de aquiles, no son lesiones que puedan afectar la compra de un futbolista. Con el pronóstico del Chucky de estar dos meses fuera, tomando en cuenta que están en el final de temporada, alcanza a llegar al inicio de pretemporada. Tal vez afectaría que en su nuevo equipo se integre a jugar unas fechas más tarde del inicio de temporada, pero esto no condiciona un posible cambio de equipo”, comentó Gabriel Gerberoff, analista deportivo.

Lozano, con 21 goles, un título de Eredivisie, 23 años de edad y un valor de 44.7 millones de dólares, se ubica como el futbolista mexicano más valioso en la actualidad.

Han pasado casi dos años desde que llegó al PSV y ha logrado posicionarse como uno de los jugadores con mayor proyección en Europa. El equipo holandés lo tiene con un contrato hasta el 2023, que contempla una cláusula de recisión de 40 millones de dólares. Sus buenos resultados lo han puesto a largo de la temporada en el radar de interés de equipos como el Napoli, Arsenal y Manchester United. El Napoli pagaría 44.7 millones de dólares según el periódico italiano Corriere dello Sport.

“Estamos evaluando a Hirving Lozano. Hay una evaluación técnica y, después de todo, negociaciones, la voluntad de los jugadores y otras cosas. Es un jugador en el que estamos interesados. Nuestra intención es mejorar la calidad, intensidad y experiencia del equipo”, señaló Carlo Ancelotti, director técnico del Napoli.

¿Qué pasaría si la lesión de Lozano fuera más grave de lo que parece?

El proceso de contratación de un futbolista tiene un protocolo que involucra la negociación entre clubes, luego del club interesado con el jugador, y después se lleva a cabo la revisión médica para cerrar la operación. Cuando en los exámenes físicos el club conoce que el futbolista cuenta con problemas que le pueden provocar lesiones, se hace una evaluación de la gravedad y esto puede involucrar que la operación no se lleve a cabo.

Cuando se conocen problemas físicos que pueden ser de riesgo, pero aún así se lleva a cabo la contratación, ocurre que el club comprador utiliza diferentes tipos de cláusulas para blindar su inversión económica. Los clubes pueden tener opción de rescindir el contrato, el club vendedor puede devolver un porcentaje del monto de pago al comprador o el equipo que realizó el fichaje va pagando conforme al tiempo de juego del futbolista.

La inversión en la compra de un futbolista contempla un seguro de gastos médicos. En casos como Cristiano Ronaldo en su etapa en el Real Madrid, y ahora en la Juventus, cuenta con diferentes aseguradoras para las distintas partes de su cuerpo.

“Todo se puede asegurar y el valor de lo que se asegura depende del riesgo implícito que tenga. Las aseguradoras evalúan las posibilidades de que Cristiano quede inválido y establecen una prima de 100 millones de euros, cifra que calculan en función de una serie de variables, como el número de partido que juega, su historial de lesiones o el tipo de coches que maneja. Cada aseguradora se queda con una participación y se hace cargo de una parte de indemnización que tendrían que pagar en caso de que un futbolista sufra un accidente”, explicó al diario Expansión, Javier Huergo, de la aseguradora Watch&Act.