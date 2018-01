Son las 4 de la mañana. New England festeja su tercer título en la NFL tras vencer a los Philadelphia Eagles. ¿Qué hago ahora?, le cuestionó Tom Brady al coordinador ofensivo Charlie Weis, quien dejaba a los Patriots para tomar el mando del equipo universitario de Notre Dame. Estamos en el 2004.

Weis respondió: “Ya no me necesitas. Me has superado. Puedes hacerlo”. Charlie fue coordinador ofensivo de la temporada del 2000 al 2004. El tiempo que le dedicaba en un inicio al chico que el equipo seleccionó en la sexta ronda del draft del 2000 era parcial, pues tenía a su cargo a cuatro jugadores en la misma posición.

De acuerdo con las declaraciones para el periódico New York Daily News, al ex coordinador ofensivo de los Patriots no le sorprende lo que ha logrado, “esperaba que fuera genial y lo es (...) Es el mejor que hay”.

Son 18 temporadas las que el mariscal de campo acumula en New England, periodo en el que tres personas han ocupan el puesto de coordinador ofensivo/entrenador de quarterback: Charlie Weis (2000-2004), Bill O’Brien (2009-2011), Josh McDaniels (2005-2008 y 2012 a la actualidad). Ellos han colaborado a que Brady sea uno de los mejores mariscales de campo de la Liga.

Raul Allegre, exjugador de la NFL y comentarista para la cadena ESPN, explicó que la vigencia de Tom Brady se debe a que “su juego ha crecido a través de los años. El libro de jugadas cuando el comenzó era hasta cierto punto limitado. Ahora, ellos pueden hacer todo tipo de variaciones y ajustar el plan ofensivo para explotar las debilidades del rival”.

Para Bill, poder entrenar a Tom Brady lo hizo un mejor entrenador. Aunque el jugador muestra que todo es sencillo cuando se encuentra en el campo, O’Brien aclaró en una entrevista para Sports Radio 610 que es el trabajo más difícil.

“Una de las razones por las que él es así, es que está obsesionado con el futbol americano”, añadió Bill O’Brien, que ocupó el puesto de entrenador de quarterback en el 2009 y el 2010, y en el 2011 fue coordinador ofensivo.

Para trabajar con Brady se debe estar preparado en todo momento y en caso de tener una reunión, se caracteriza por realizar varias preguntas.

Con 40 años, Tom se convertirá en el jugador más longevo en disputar un Super Bowl, en su caso será el octavo y busca obtener su sexto campeonato y poner distancia como el jugador con más títulos en la NFL.

El actual coordinador ofensivo de la organización, Josh McDaniels, describe al jugador como emotivo y competitivo. Ambos tienen prácticamente la misma edad.

La relación entre los dos en ocasiones no es sencilla, Tom Brady declaró hace un mes que a veces quiere matarlo y viceversa, “nos tenemos mucho respeto, confianza y a cada uno le importa dar lo mejor de sí mismo.

“Josh es un entrenador increíble y un gran amigo”, indicó el jugador.

Después de la edición 52 del Super Bowl, Brady tendría que volver a despedirse de su coordinador ofensivo, Josh McDaniels, ya que tomaría el mando de los Indianapolis Colts. Josh tuvo a su cargo a los Denver Broncos por 28 partidos, en los que ganó menos de 40% de los encuentros.

“Algo que ha sido admirable del equipo y por lo cual han llegado a tantos campeonatos de conferencia consecutivos es la continuidad con Josh McDaniels (coordinador ofensivo) y Matt Patricia (coordinador defensivo), ellos ya no van a estar la siguiente temporada y eso cómo impactará en la decisión de Brady, porque toma tiempo acostumbrarte a un coordinador ofensivo. Que estén en el mismo canal a la hora de analizar el juego, de crear un plan de juego, de hacer ajustes, etcétera. La próxima temporada será determinante para los Patriotas y habrá que ver cómo se integran los entrenadores”, indicó Raul Allegre.

El staff que encabeza el head coach de New England, Bill Belichick, se conforma de 15 personas, quienes promedian 4.7 temporadas en su actual puesto y al menos la mitad acumula más de una década de trabajar para la organización.

Bill ya no contaría para la próxima temporada con Josh McDaniels, coordinador ofensivo, y Matt Patricia, coordinador defensivo, ambos tomarían el mando de una organización y el head coach tendría que reestructurar su grupo de entrenadores.

Ellos, de acuerdo con Raul Allegre y Álvaro Martín, también comentarista para ESPN, han estructurado un equipo que se adapta al cambio; además, suman jugadores que se adecuan a su sistema.

Álvaro Martín añadió que “en esta edición de los Patriotas gran parte del talento desequilibrante está en el costado ofensivo.

Bill Belichick le da más armas a Josh McDaniels y esto no le resta talento, y en el caso de Patricia hay un esquema más específico”.