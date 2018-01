Para llegar del extranjero como refuerzo a un club de la Liga MX basta en ocasiones con jugar 5.6% de los minutos posibles, como es el caso de Emanuel Cecchini, volante argentino que llega a León procedente del Málaga.

El Economista realizó una revisión de la actividad que tuvieron los 16 refuerzos confirmados hasta el cierre de esta edición que llegan por primera ocasión al balompié mexicano, mismos que entre todos promedian apenas 46.2% de los minutos posibles sobre el terreno de juego.

“Cuando un club tiene la capacidad financiera de fichar a un extranjero, se debe observar detenidamente durante seis meses o un año, para que se pueda escoger adecuadamente, aunque tenga prestigio o no”, dijo a este diario Rafael Lebrija, expresidente del Toluca, que en los años 90 trajo a hombres como Hernán Cristante, José Cardozo y Carlos María Morales, quienes dieron títulos a los diablos.

Algunos clubes de la Liga MX no comulgan con las ideas del exdirectivo. Además de Cecchini, otros tres elementos que estarán jugando en las canchas de México no alcanzaron 20% de los minutos posibles. Por si eso no fuera suficiente, nueve de los 16 hombres nuevos en nuestro balompié no llegaron a 50 por ciento.

En la otra cara de la moneda, está Cris Martínez, delantero paraguayo que fue contratado por Santos, quien destaca con la mejor participación al alcanzar 83.9% de los minutos posibles con el Deportes Temuco. Alejandro Chumacero, mediocampista boliviano que llegó a Puebla (77.1%), y Cristopher Toselli, guardameta chileno del Atlas (73.7%), cierran el top tres.

América, Pumas y Cruz Azul llaman refuerzos con pocos minutos

Jérémy Ménez, delantero francés que juega con el Antalyaspor y que ya es puesto en las Águilas, llegaría a Coapa con apenas 12.4% de los minutos jugados en el semestre anterior.

El atacante disputó apenas 306 minutos. Cruz Azul no se queda atrás y en la persona de Walter Montoya, argentino procedente del Sevilla, encontrará a un elemento que jugó apenas 404 minutos de 3,060 posibles; es decir, 12.4 por ciento.

Finalmente, Pumas ya tiene a Alejandro Arribas, zaguero español que con el Deportivo la Coruña cumplió apenas 13.2% de los minutos, y a Yuber Asprilla, delantero colombiano que con el Alianza Petrolera participó en 36.7% del tiempo posible.

Los números dejan claro que la mayoría de los refuerzos de nuevo ingreso en la Liga MX no eran indiscutibles en sus anteriores clubes.

