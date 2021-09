En los grandes torneos de tenis, un jugador recibe una advertencia si toma más de 25 segundos para realizar su saque, pero cuando se trata del tiempo que dispone en las pausas a las que tienen derecho entre sets para usar el baño o cambiarse, no han habido reprensiones de los jueces. De esta situación ha sacado ventaja el número tres del mundo, Stefanos Tsitsipas.

El tenista griego clasificó a la tercera ronda del US Open al vencer al francés Adrian Mannarino por 6-3, 6-4, 6-7 (7/4) y 6-0, encuentro en el que tomó otra larga visita al vestuario que duró más de seis minutos. El Grand Slam Rule Book, que contiene las reglas de este tipo de certámenes, indica que los jugadores tienen derecho a efectuar dos pausas en los partidos a cinco sets y una en los disputados a tres, tanto para usar el baño como para cambiarse de ropa, pero no “por ningún otro motivo”; solo pueden hacerlo entre sets y no se precisa un tiempo concreto, sino que simplemente se apela a una franja “razonable”.

Tras su pausa, el griego regreso e abucheado por el público pero retomó el juego y arrasó a Mannarino con un 6-0 en el último set.

“No he hecho nada malo. Así que no entiendo estos abucheos. La gente ama el deporte y viene a ver tenis. No tengo nada contra ellos, los quiero. Pero hay personas que no entienden de esto. No han jugado al tenis a un nivel alto para entender cuánto esfuerzo y lo complicado que es hacer lo que hacemos. A veces necesitamos un breve descanso”, se defendió Tsitsipas.

El público no es el único inconforme. Manarino y antes Andy Murray y Alexander Zverev han expuesto sus posturas contra las acciones de Tsitsipas, pues consideran que su estrategia consiste en romper el ritmo del juego.

"Es muy frustrante ganar un set y ver cómo un tipo se va 10 minutos al baño. En un partido de alta intensidad, el cuerpo se enfría, se agarrota en apenas 6 o 7 minutos y es muy difícil volver al nivel al que se estaba antes, es una cuestión física", expresó Zverev.

Manarino, incluso, sugiere que se hagan cambios en las reglas para evitar las conductas "antideportivas".

"Los jugadores llevamos hablando de esto un tiempo. Para mí, un toilet break significa irte al baño, o incluso simplemente cambiarte de ropa... si no es por eso, no te vas de la pista. Si se utiliza simplemente para romper el ritmo, entonces las reglas están mal hechas. (...) No digo que ese parón cambiase el partido, pero quizás las cosas deban cambiar. A veces nos aplican warnings y nos quitan puntos por pequeñas tonterías cuando no hacemos nada mal, como cuando nos pasamos por muy poco del límite de 25 segundos para sacar; mientras tanto, encuentro un poco antideportivo marcharte de la pista cuando las cosas van mal", dijo el francés.

Zverev se encontró en una situación similar en las semifinales del reciente Western & Southern Open en Cincinnati en las que enfrentó a Tsitsipas, a sus señalamientos, el griego sentenció: "Si estuviera haciendo algo ilegal que me multen o me penalicen, pero no puedo concebir que otros tenistas critiquen a un compañero suyo durante un partido o después del mismo. Simplemente no lo entiendo, no me educaron así".

