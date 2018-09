Los 12.4 millones de dólares que aún no debutan en el apertura 2018 Lesiones, poco tiempo desde que los ficharon y falta de confianza de los entrenadores son algunas de las razones por las que 17 futbolistas extranjeros no han jugado en lo que va del torneo. Estos elementos están repartidos entre 11 equipos; Pachuca es el club que tiene más futbolistas foráneos (tres) que no han jugado un solo minuto en el certamen.