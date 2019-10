Los Chicago Bears enfrentaron a los Oakland Raiders en el Tottenham London Stadium de Londres en la Semana 5 de la NFL y perdieron 21-24. Si bien todas las derrotas duelen, ésta quizá cuesta más que las otras.

Según el Chicago Tribune, el equipo viajó con 208 personas al Reino Unido y una tonelada de la bebida que consume los jugadores durante el partido. Pero desde mayo comenzaron los gastos extra, cuando viajó un comité para revisar el estadio, el lugar de práctica y el hotel. En julio, se envió vía marítima agua, bebida, contenedores y equipo de grabación a Londres, más dos envíos aéreos.

Todo esto no acabará pronto. El nuevo estadio del Tottenham se construyó con la ayuda Brady Spencer, arquitecto experto en estadios de la NFL, y se firmó contrato por 10 años para recibir por lo menos dos juegos por temporada en ese periodo. Éste fue el primero de los 20 encuentros acordados, sólo para este inmueble, porque en esta campaña habrá cuatro juegos en la capital inglesa. Los otros dos serán en Wembley.

De acuerdo con Fox Business, la Liga no quiso comentar si los juegos en Inglaterra son rentables, pero afirma que hay 15 millones de aficionados al futbol americano y 4 millones son seguidores ávidos.

También hay datos que reportan más de 30 millones de dólares por la taquilla de Wembley en los años recientes, pero esta cifra tiene poco impacto en una NFL que espera ingresos por 16,000 millones en esta campaña. Pero Londres podría ser más lucrativo —o realmente serlo— a partir del 2020, cuando se negocie un nuevo contrato televisivo en el Reino Unido, ya que el actual, con Sky Sports, vence este año.

Si bien la NFL hace un esfuerzo, como también lo hacen la NBA y la MLB, por expandir su mercado en otros territorios, para Victor Matheson, economista deportivo y profesor del College of the Holy Cross in Massachsetts, la liga de futbol americano tiene la desventaja de contar con pocos jugadores internacionales, caso contrario a la NBA y Grandes Ligas.

Mark Waller, exejecutivo de la Liga, le dijo en el 2017 a Fox Business que la intención a largo plazo es que en Londres se jueguen ocho partidos por año. Los Jacksonville Jaguars son el equipo con más encuentros disputados en Londres (seis y vuelven este 2019), dado que su dueño es Shahid Khan, dueño también del club de futbol Fulham. ¿Qué tan rentable puede ser el negocio de la NFL en Londres, que Khan hizo una oferta de US790 millones por comprar el Estadio Wembley?

Por lo pronto, la Liga no quiso hablar sobre la rentabilidad en Londres, Khan retiró su oferta por Wembley y los Bears empezaron sus gastos desde mayo para jugar en el Reino Unido.