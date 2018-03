En Islandia el juego entre su selección de futbol y la de México ha merecido poca atención de la prensa. Apenas un par de notas en las que hablan sobre la “gran respuesta” de la afición azteca que apunta a protagonizar un lleno en el estadio de los 49 de San Francisco, y del dispositivo de seguridad que se llevará acabo para ingresar al inmueble es lo que se puede ver en medios islandeses sobre el choque entre vikingos y aztecas.

El periódico RÚV publicó a media semana en su página de internet las palabras del volante Ragnar Sigurdsson, quien dijo que “es simplemente increíble” la respuesta de la afición mexicana, “porque es un estadio gigante que estará lleno”.

Por su parte, el portal del medio Visir prefirió hablar de las medidas de seguridad antes de ahondar en alguna información referente al equipo que dirige Juan Carlos Osorio. “Existen reglas de seguridad muy estrictas y el público no puede, por ejemplo, llevar sus mochilas al estadio”, escribió este medio de comunicación que alertó a cualquiera fanático islandés en San Francisco de “no llevar botellas ni calentadores”.

Pero el que no se publique información sobre la selección mexicana en Islandia, país en el que el deporte número uno es la glima –una especie de lucha- y en donde las disciplinas más populares son el atletismo, el balonmano y el basquetbol, no quiere decir que no en aquella región no sepan nada del Tricolor.

Sindri Sverrison, periodista del medio Morgunbladid (Periódico de la Mañana en español), platicó con El Economista y aseguró que los reporteros que cubren futbol si tienen conocimientos sobre el cuadro nacional mexicano.

“Estamos conscientes de que será un buen examen ante México”, expresó Sindri, quien agregó que en su país los fanáticos del balompié tienen claro que el Tricolor “regularmente hace buenos mundiales” y de que “sus principales jugadores han militado en Europa”.

Además, el periodista individualizó en casos como los de Javier Chicharito Hernández y Carlos Vela, quienes “son conocidos porque la Premier League es muy seguida” en Islandia.

Sobre el cuerpo técnico, Sverrison mencionó que la semana pasada el cuerpo técnico de su selección, encabezado por Heimir Hallgrímsson, “alabó” el trabajo de Juan Carlos Osorio, de quien opinaron que es un entrenador que “va a cada juego determinado a ganar, aunque sea un partido amistoso o no”.

Finalmente, Aron Gunnarsson, lateral derecho de los vikingos quien se encuentra en Estados Unidos concentrado con el plantel que enfrentará a México, opinó que los tricolores son “un equipo que está bien organizado, que sabe cómo marcar goles” y que cuenta con muy buenos futbolistas que “son capaces de cambiar juegos por sí mismos, así que debemos estar atentos para minimizar su amenaza”.

A pesar de que en Islandia el equipo mexicano apenas ha dado de qué hablar porque más de 68,000 fanáticos llenarán en Levi’s Stadium, la realidad es que la prensa especializada tiene conocimiento del Tricolor, sinodal que han calificado como “un buen examen” previo a la Copa del Mundo.