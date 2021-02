El panorama de la ciudad japonesa durante los Juegos Olímpicos empieza a dibujarse desde el seno del Comité Olímpico Internacional (COI). El primer conjunto de reglas diseñadas para garantizar que los Juegos sean seguros durante la pandemia prohibirá, entre otras cosas, que los funcionarios que asisten canten o griten cuando apoyen a los atletas, que usen el transporte público sin permiso o que visiten áreas turísticas, bares, restaurantes y tiendas.

El playbook dirigido a las Federaciones Internacionales y los oficiales técnicos describe las reglas que se espera que se cumplan durante el evento. Los organizadores mantienen la postura de que los Juegos se realizarán.

"Se les pedirá que completen un plan de actividades detallando sus primeros 14 días de su estadía en el país anfitrión. Los participantes deben ser examinados regularmente para detectar Covid-19, incluso antes de viajar a Japón, al llegar al país, durante los Juegos y posiblemente antes de su regreso a casa. Aquellos que den positivo en la prueba podrían ser aislados en una instalación aprobada por el gobierno", relata el playbook. Dentro del protocolo, será importante que los participantes instalen en sus celulares aplicaciones de informes de salud.

Gran parte del documento detalla las medidas a las que la sociedad se ha acostumbrado desde que golpeó la pandemia, incluido el uso de máscaras, que serán obligatorias para los funcionarios, excepto cuando coman o duerman, y mantenerse a una distancia segura de los demás. Se ha pedido a la Federación Internacional y a los oficiales técnicos que permanezcan a dos metros de los atletas durante los Juegos.

El director ejecutivo del COI para los Juegos Olímpicos, Christophe Dubi, reveló que en los próximos días se publicarán las reglas dirigidas a atletas, medios de comunicación y locutores. Es probable que las reglas sobre las pruebas, el distanciamiento social, la higiene y el comportamiento durante los Juegos se incluyan en los otros libros de jugadas, que se actualizarán continuamente en función de la evolución de la crisis sanitaria mundial.

“Aquí es donde verá más distinciones, como el régimen de pruebas, y cómo será diferente según el grupo. Desde un punto de vista técnico, tenemos mucha confianza por varias razones, pero para todos los participantes de los Juegos, habrá algunas condiciones y limitaciones que requerirán flexibilidad y comprensión", mencionó Dubi.

Las delegaciones y el personal deberán designar a un oficial de enlace de Covid-19 para garantizar que se sigan las reglas vigentes. Aquellos que infrinjan las reglas han sido advertidos de que "puede tener un impacto en su participación en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, su acceso a las sedes de los Juegos y, en algunos casos, en su participación en las competiciones". El incumplimiento reiterado o grave de estas reglas puede resultar en la retirada de su acreditación y derecho a participar en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos".

Dubi insistió en que los organizadores confiaban en que "la gran mayoría, si no todos" de los participantes se apegarían a las reglas. Cabe destacar que en el libro se reitera que las vacunas no serán obligatorias para que los participantes asistan a Tokio 2020, mientras que el COI también confirmó que se puede esperar que los atletas sean evaluados cada cuatro días durante los Juegos.

"Se aplicarán todas las reglas descritas en este manual de estrategias, haya recibido o no la vacuna", se lee en el documento. Su lanzamiento se produce cuando los organizadores, el COI y el IPC (Comité Paralímpico Internacional) intentan tranquilizar a los atletas y otras partes interesadas de que los Juegos se llevarán a cabo según lo planeado este año.

Hace una semana el presidente del comité organizador dijo que se han estado preparando varios escenarios debido a la incertidumbre provocada por la pandemia, incluida la realización de eventos sin espectadores.

Hemos estado haciendo todo tipo de simulaciones. Básicamente, no creo que (los juegos sin fans) sea algo que suceda o algo que me gustaría hacer, pero no será una simulación a menos que lo pensemos ", dijo Yoshiro Mori.