Un total de 26 contagios por Covid-19 han sido registrados en los 18 equipos de la primera división del futbol mexicano (Liga MX) a una semana del inicio del torneo Clausura 2022.

"Se han realizado las primeras 3,757 pruebas en las personas registradas hasta el momento, encontrando 93 casos positivos a Covid-19 (2.48% del total de registros)", informó la Liga MX.

El corte del conteo abarca hasta este jueves y los 93 casos se reparten de la siguiente manera: 26 en la Liga MX (463 pruebas); 23 en Liga Expansión MX —segunda división— (440 pruebas); 21 en la Liga MX Femenil (498 pruebas) y 23 en fuerzas básicas —sub 14, sub 16, sub 17, sub 18 y sub 20— (2,356 pruebas).

Las 93 personas contagiadas, según comunicó la Liga MX "se encuentran aisladas y bajo observación médica. Para su reintegración a la actividad deberán esperar 10 días posteriores a la entrega del resultado o presentar un nuevo examen negativo".

El inicio del torneo Clausura-2022 del futbol mexicano está previsto para el jueves 6 de enero con el partido entre el Atlético de San Luis y el Pachuca en el estadio Alfonso Lastras.

Se ha anunciado la reducción del aforo de los estadios de dos equipos de la Liga MX al 70 por ciento: el estadio de Monterrey y el Universitario de los Tigres, por indicación de la Secretaría de Salud del estado de Nuevo León.