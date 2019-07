El campeón de Fórmula 1, Lewis Hamilton, saludó a sus fanáticos locales luego de celebrar su sexta victoria récord en el Gran Premio de Gran Bretaña el domingo y ampliar su ventaja sobre el desafortunado compañero de Mercedes, Valtteri Bottas, a 39 puntos.

Bottas, en la pole position, finalizó en un segundo lugar después de que un tema de seguridad en su auto le diera a Hamilton una ventaja decisiva.

Fue la séptima victoria de Hamilton en 10 carreras esta temporada y la número 80 de su carrera.

El cinco veces campeón del mundo ahora tiene 223 puntos frente a los 184 de Bottas.

“¡Ah, qué día! Te amo, Silverstone”, exclamó Hamilton por la radio luego de que el rapero Stormzy agitara la bandera a cuadros, con Bottas 24.9 segundos por detrás.

El piloto de Ferrari Charles Leclerc fue tercero después de que su compañero Sebastian Vettel chocó contra el joven de Red Bull Max Verstappen.

“No puedo decirle lo orgulloso que estoy de estar aquí hoy”, declaró Hamilton, entrevistado por el campeón del 2009 Jenson Button, después de estacionarse.

“Tantas banderas británicas allá afuera y pude verlas vuelta tras vuelta. Cada año que vengo, lo he visto y lo he notado y apreciado. Uno pensaría que se acostumbraría a algo así, pero yo le digo, se siente como la primera vez”, agregó.

•••

El mexicano Sergio Pérez tuvo su peor carrera del año y acabó en el fondo de la parrilla, en el lugar 17, debido a que protagonizó un contacto del que ya no pudo recuperarse.

“Qué día de verdad, el safety car arruinó una gran carrera que veníamos haciendo, durante el safety car tuve un problema con el volante, mi balance de frenada se fue 7 % para adelante y no podía regresar, entonces por eso vino el contacto en la rearrancada, no podía frenar el coche. De hecho, ya me fui a disculpar con Nico porque no había nada que pudiera hacer”, explicó.

Checo firmó rebases sobre los volantes de Alfa Romeo, el italiano Antonio Giovinazzi y el finlandés Kimi Raikkonen. La mejor posición del mexicano a lo largo de la carrera fue el octavo puesto.

El tapatío por sexta ocasión consecutiva quedó fuera de la zona de puntos y empató su peor racha de grandes premios sin sumar unidades, misma que vivió en el cierre de la campaña 2012 cuando era integrante de Sauber.

“Esperemos que regresemos y que ya podamos empezar a pelear por buenas posiciones a partir de la próxima carrera. Todos en el equipo merecíamos un buen resultado, no puedo creer la mala suerte que tuvimos hoy”.

La revancha será en 15 días EN Hockenheimring para disputar el GP de Alemania.