Pumas continúa por el camino del desarrollo administrativo. En sustitución de Rodrigo Ares de Parga, quien se despidió del club al ser eliminados del Apertura 2019, se encontrará el ingeniero Leopoldo Silva Gutiérrez, quien ha forjado una carrera en la Universidad Autónoma de México durante más de cuatro décadas, siendo su último cargo el de secretario administrativo.

El ingeniero Leopoldo Silva fue elegido por el rector, Enrique Graue, y presentado ayer por Ares de Parga como presidente de la Junta Directiva del Club Universidad, en una ceremonia sin la presencia de medios de comunicación. Antes de ser designado, Silva se encontraba al frente de las direcciones de personal, de presupuesto, de servicios administrativos, de obras y conservación y de proveeduría, que desempeñó desde el 2013 encomendado aún bajo las órdenes de José Narro Robles.

Egresado de la Facultad de Química de la misma institución y con 45 años de trayectoria profesional en la UNAM, Leopoldo Silva encuentra a la máxima casa de estudios como “una de las instituciones más emblemáticas que hemos forjado los mexicanos”, en un artículo escrito para El Universal, donde enumeró a las actividades cotidianas de la UNAM que la convierten en una proeza social.

Lo anterior empata con la opinión de Mario Trejo, exdirector deportivo del Pumas, quien en entrevista para El Economista enfatizó sobre el sentido de identidad en el que, desde su perspectiva, la nueva presidencia debe de encauzar su forma de trabajo, con jugadores surgidos de la cantera que estén conscientes de representar a la máxima casa de estudios.

“No compites nada más por un contrato o un sueldo, sino compites también por una identidad, un conocimiento pleno de lo que estás representando en ese momento en la cancha; entonces, todas esas cosas me parece que siempre las debe integrar a su manera de trabajo”.

Trejo también recalcó la importancia de que, independientemente de la experiencia con la que cuente el presidente de la Junta Directiva, debe rodearse de un equipo de trabajo “donde pueda haber gente especializada en lo que es el área deportiva, en lo que es el área directiva y las diferentes áreas que debe tener un club como la financiera, administrativa, de promoción, prensa, etcétera. Es todo un conjunto de gente que debe seguir una mística y una filosofía de trabajo identificada para poder salir adelante”.

Desde que ocupó el cargo de secretario administrativo, Leopoldo Silva había sido el encargado de representar al rector de la UNAM cuando éste no podía asistir a las asambleas. Fue el encargado de anunciar la reelección de Jorge Borja en el 2014.

Si de algo tiene conocimiento Silva es de la gestión limitada de recursos, uno de los constantes retos a los que el club se ha enfrentado.

“El máximo dirigente de este club, el rector, (Enrique Graue) comentó que vamos a tener que competir con estas prebendas y es lo que vamos a hacer. Sabemos que no hay presupuesto, tenemos que afrontar eso, porque no es algo que no sepamos. Podría plantearse como una gran dificultad, pero nosotros lo planeamos como otra manera de hacer una plantilla”, expresó el director técnico Míchel González previo al último duelo del torneo en curso.

Como secretario administrativo de la universidad, Silva ha tenido que lidiar con proyectos de austeridad. México es uno de los países de América que menos gasta en educación superior, 0.014% del PIB por debajo de Bolivia, Chile o Cuba según la DGAE. “En primer término, la universidad siempre ha sido austera, ha habido diferentes años en los que, adicionalmente, se han promovido diversos planes de austeridad y este año, por ejemplo, en enero se publicó lo que llamamos el Programa de racionalidad administrativa”, expresó en entrevista para Diálogos por la democracia de TV UNAM.

El ingeniero Químico por la UNAM, tiene amplia experiencia en cargos administrativos y durante los últimos siete años ha sido integrante de la Junta Directiva del Club Universidad. Silva Gutiérrez también ha desempeñado varios cargos públicos como en la Secretaría de Salud, como asesor y director de información.

Leopoldo Silva asumió el cargo de manera interina, al concluir Pumas su participación en el Torneo Apertura 2019, eliminado con 23 puntos y en tanto, su nombramiento es presentado a la Asamblea General que el Club llevará a cabo a principios del año próximo.

