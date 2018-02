Guadalajara, Jal. Yulexis La Rosa buscó ocupar la posición de catcher y explica que como todo niño hiperactivo siempre quería tener contacto con la bola. Cuando comenzó a jugar fue campo corto, segunda o tercera base.

El jugador cubano estaba familiarizado con la posición, porque veía jugar a su tío y en su momento fue él quien le ayudó a practicar en casa. Posteriormente, Yulexis fue compañero por 14 años del también receptor Ariel Pestano, en el equipo de Villa Clara.

Pestano disputó 22 temporadas en la Serie Nacional de Beisbol y fue parte de los selectivos de cubanos que obtuvieron medalla en los Juegos Olímpicos del 2000,2004, 2008 y participó en cinco ediciones de la extinta Copa Mundial de Beisbol, entre otras competencias.

“Sinceramente aprendí mucho de él, no sólo de lo me decía, sino también observándolo jugar. Además, tuve muy buenos entrenadores como Lázaro Pérez, Humberto Pérez”, comenta el beisbolista quien juega en Villa Clara, pero está en Guadalajara como refuerzo del equipo Granma, campeón del beisbol cubano.

Yulexis precisa que el tener a su lado a Ariel, lo hizo un mejor beisbolista, “sustituí al mejor catcher de Cuba, y creo que es una gran responsabilidad y lleva una gran preparación y compromiso. Cuando lo tenía que sustituir al mejor catcher del país, lo tenía que hacer igual o mejor que él. Creo que eso me ayudó a ser mejor jugador en mi carrera”, expresó.

—¿El contexto político de Estados Unidos puede afectar en que lleguen peloteros cubanos a la Grandes Ligas?

Cuba está abierto a contratos. Estados Unidos desde un inicio estaba exigiendo a los peloteros cubanos que aceptaran contratarse en la Major League Baseball. entonces, ellos son los que han generado toda esta polémica. Ya las puertas se han abierto en Cuba y son ellos los que tienen que decidir si van contratar peloteros cubanos o no. Es una decisión de ellos.

En el país está renaciendo una enorme cantidad de peloteos jóvenes, con una calidad extraordinaria, que tienen un inmenso futuro. El beisbol sigue siendo como antes, con nuestras limitaciones debido al bloqueo con EU y demás, se sigue jugado y siguen saliendo buenos peloteros. Esperemos que todo siga mejorando.

El originario de Sagua la Grande, Cuba, regresa a hablar un poco de su carrera y de su estilo: “si te soy sincero, me gusta más catchear que batear. Me gusta cuando cojo un wild pitch, un piconazo, cuando meto un out en segunda, cuando puedo guiar al pitcher para que no le metan carreras, disfruto más eso que batear”, expresó.

Entre los mensajes recurrentes de La Rosa para los jugadores más jóvenes están la importancia de la disciplina, el esfuerzo diario y que nunca se deben decir que no llegar a determinado lugar, “la perseverancia, escuchar, mirar a los que hacen bien las cosas, se aprende mucho más”.

El beisbolista suma 18 campañas en la liga de beisbol de Cuba, con la novena de Villa Clara, es uno de los elementos con mayor experiencia en la plantilla que disputa la presente Serie del Caribe.

El año pasado, La Rosa concretó jugar en Intercounty Baseball League (Canadá), con los Kitchener Panthers, y en su primer temporada tuvo la oportunidad de jugar una serie final. Su actuación en la temporada regular registró un promedio de bateo de 0.378 (se colocó como el quinto mejor en dicho departamento), conectó 51 hits e impulsó 23 carreras.

El jugador de 38 años indicó que fue fácil su adaptación. “En la liga canadiense te enfrentas a un diferente sistema de pitcheo, ellos lo basan en las bolas rápidas y usan más el cambio de velocidad. ha sido importante esa experiencia cuando uno representa a nuestro país en eventos internacionales, en donde enfrentar ese tipo de pitcheo, uno va más preparado”, mencionó.

Quizá la única dificultad que mencionó fue el pasar cuatro meses lejos de su familia, pero enfatizó que el apoyo que recibe le permite sobrellevar la situación.

yesme.cortes@eleconomista.mx