En la última lista del top 10 de representantes mejor pagados en el mundo del deporte publicada por Forbes destacan dos aspectos: miles de millones de dólares y que todos son del género masculino, una muestra de cómo se desarrolla la profesión con poco espacio para las mujeres. / “Cuento con todo el respaldo interno de mi empresa. Sin embargo, cuando sales y te presentas en este mundo, que realmente está adueñado de hombres, sí termina siendo un reto, porque tienes que tener una justificación y dar más explicaciones para ganarte la credibilidad de la gente”, dijo a El Economista, Andrea González Rock, gerente de Desarrollo de Negocios en la agencia Wasserman.

Por otra parte está Claudia Ruiz, quien fundó su propia agencia de representación, llamada Atletas MX y cuenta con más de 13 años de experiencia en el rubro.

“Es difícil que haya mujeres representantes. Me ocurrió mucho en el boxeo. Yo trabajaba con Óscar Valdez cuando fue olímpico. Después pasó a profesional y fue un choque porque ver a una mujer representante en el boxeo profesional es muy difícil. Cuando entré sólo me daban un boleto para sus peleas. Ahora ya me dan acreditación, pero sí tienes que ganarte el respeto”, expresó a este diario Claudia Ruiz.

Respeto y credibilidad que ambas han logrado con base en trabajo. Claudia comenzó en el área de comunicación social de la Conade, donde mantenía contacto constante con los atletas, quienes se acercaban para pedirle asesoramiento respecto a su trabajo, imagen y otros ámbitos, por lo que en el 2016 decidió profesionalizarse hasta el punto de emprender su propia agencia de representación.

Andrea lleva tres años en Wasserman, empresa que comenzó hace cuatro años en México, por lo que su trabajo constó en aportar para el posicionamiento de la marca. Actualmente se desempeña en el rubro de propiedades, donde trabajan con equipos de la Liga MX para realizar evaluaciones anuales de sus activos y conocer mejor a sus aficionados, así como la negociación de los derechos televisivos de Chivas y la estrategia de Concacaf respecto a los próximos 10 años.

Aunque son conscientes del contexto en el que se desarrollan, también consideran que desde el momento en que comenzaron a la actualidad es notorio el aumento que ha tenido el género femenino.

“Cuando comencé era un mundo totalmente de hombres y ahora estoy sorprendida de que muchas cosas las llevan mujeres. Sí represento de las que iniciaron, pero va en aumentado nuestra presencia. Algo que pude observar principalmente en áreas como marketing, en el que varias de las encargadas son mujeres”, mencionó Claudia.

A pesar de ello, aun no es suficiente y quedan cosas por hacer.

“Me siento afortunada por el respaldo que me dan en Wasserman. El sustento que te da una compañía significa un mayor peso de las mujeres en el deporte. A nivel global cerca de 50% de los puestos directivos de la empresa son mujeres, esto te da un soporte importante, pero creo que en éste rubro hace falta alguien a quien admirar, a quien seguir y que quieras tener su carrera, identificar un proceso, pero vamos en ese camino. Te podría decir que quizá en unos 10 años lo haya”, comentó Andrea.

