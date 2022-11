Lance McCullers: cuando los récords también son negativos

Houston no la pasó nada bien en el tercer juego de la Serie Mundial ante los Phillies y cayó por 7-0 en el Citizens Bank Park pero el jugador señalado del equipo teano fue Lance McCullers luego de permitir cinco jonrones rivales, algo con muy pocos precedentes en la historia de las Grandes Ligas.

Para comenzar, el hecho de permitir cinco cuadrangulares en un solo partido del Clásico de Otoño es algo que solo había ocurrido en tres ocasiones previas a lo ocurrido en la cancha de los Phillies. Los propios Astros en 2017 lo lograron en el juego cinco, Athletics en el juego tres en 1989 y Yankees en el cuarto juego de la serie en 1928,

Sobre lo ocurrido con el abridor de Houston, es la primera vez en la historia de la MLB que un solo lanzador está involucrado en cinco jonrones. Primero permitió una base por bola y tres cuadrangulares en los primeros dos innings, se repuso eliminando a siete bateadores rivales pero todo terminó en la quinta entrada donde se cerró el pésimo récord negativo.

La cifra se vuelve más escandalosa al analizar el rendimiento del pitcher previo, pues solo había permitido cuatro jonrones en lo que iba de temporada y playoffs del 2022, uno menos de los que permitió en el juego tres. Por si esto fuera poco, el más reciente antecedente ocurrió 83 años atrás cuando Dick Hughes permitió cuatro cuadrangulares en un juego de Serie Mundial.

"El proceso de pensamiento fue el hecho de que había tenido dos buenas entradas, dos muy buenas entradas, y luego conectaron un blooper, un jonrón, y luego no pude soltar a nadie", comentó Dusty Baker tras la actuación de su lanzador y para concluir que fue su decisión el que McCullers regresara al diamante.

Por su parte, Lance no pudo ocultar su impotencia ante el resultado y su histórica actuación: "Me ganaron, hombre. Conectaron muchos lanzamientos sólidos. Nos golpearon bastante, y a mí me golpearon bastante (...) Obviamente, quería lanzar bien y lanzar mucho mejor de lo que lo hice, pero, al final del día, todo lo que puedo hacer en este momento es prepararme para un posible juego siete”, concluyó para los medios.

Bryce Harper, receptor de los Phillies, confesó que estudiaron bien al abridor rival luego de que lo enfrentaran en el último juego de la temporada regular: “Es un tipo que vimos al final del año en Houston. Tuve que ver sus lanzamientos entonces. Simplemente, dejó lanzamientos en el medio del plato ahora (...) Hablamos de eso antes del juego, solo tratando de alcanzarlo temprano, tratando de alcanzarlo seguido”.