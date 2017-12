La tecnología, las apps, los datos y las cifras ayudaron, por ejemplo, a que Alemania conquistara el Mundial de Brasil 2014, también fueron determinantes para que el club Hoffenheim de la Bundesliga aspirara a puestos de copas europeas, algunos software miden más de 2 millones de datos por partido e incluso algunos retan a lo impredecible del clima, como en los deportes de navegación, para tratar de aportar algo a los atletas.

Una de esas compañías que ha trabajado con el deporte en los últimos años es SAP, que tiene acuerdos con equipos de futbol, de la NBA, NHL y también es uno de los socios importantes de la Extreme Sailing Series. El Economista charló justo en la etapa final de este evento hace unas semanas en Los Cabos con Milan Cerny, technology and innovation lead de SAP Global Sponsorships sobre el desarrollo de la tecnología, retos y realidades.

—¿La tecnología será lo más importante en el futuro o quizás ya lo es en el presente para ser deportistas o tener un equipo competitivo?

—Nosotros creemos que sin duda la tecnología puede ayudar, pero por supuesto el deporte es una actividad relacionada con las capacidades físicas. Si no tienes a las personas adecuadas y el talento, las personas no podrán llegar al éxito. La tecnología es importante por los datos, por los aportes que puede dar, por la ayuda. También creo que los atletas cada vez más aprecian la tecnología y lo que les aporta. La tecnología no puede reemplazar el talento, pero ayuda a mejorar y, en algunos casos, ayuda a ganar.

—¿Qué es lo que no ha resuelto la tecnología en el deporte; cuáles son los retos para corto y largo plazo?

—Uno de las grandes retos es hacer la tecnología más cercana a la vida real y otro punto es saber cómo con el conocimiento de los datos pueden reaccionar las personas o los equipos, sabiendo y conociendo información de qué manera funcionan y se comportan. Por ejemplo, sabemos que la tecnología nos arroja cifras, pero cambia radicalmente con el contexto, esto sin duda hace una enorme diferencia porque los datos por sí solos te pueden dar una información, pero si conoces y sabes más del contexto eso se puede integrar mucho mejor y ser más preciso.

—¿Cómo participará SAP en la próxima Copa del Mundo de futbol en Rusia?

—Tenemos una buena sociedad con la federación alemana de futbol, creo que lo hemos hecho bien y sin duda fue un éxito la herramienta, como apoyo, para el éxito que consiguió en el Mundial de Brasil (Alemania se coronó campeón). Estamos desarrollando y trabajando nueva tecnología que les pueda servir y aportar más al equipo.

—¿Por ejemplo, por qué SAP decide invertir en este tipo de deportes de navegación como el Extreme Sailing Series?

—SAP es una empresa de tecnología que siempre está tratando de innovar y para nosotros este tipo de deporte es importante para implementar nuestros conocimientos en esta clase de actividades que son difíciles de medir. Estamos ahora mismo dentro del Internet de las Cosas y para nosotros es necesario probar en estos deportes para ir adelante, ver el funcionamiento de nuestros sensores, nuestra tecnología, poder potenciar lo que hacemos. También nos hemos encontrado que es muy agradable para nosotros colaborar con un deporte como el saling, porque es realmente difícil entender qué es lo que va a pasar y la tecnología hace una enorme diferencia.

—¿Cuántas personas trabajan para el desarrollo de tecnología en SAP?

—No puedo darte un número concreto en ese punto, esencialmente trabajamos con toda la organización de SAP y depende del proyecto se definen las personas que laboran en él, ponemos a diferentes expertos de acuerdo con las necesidades del cliente, de las herramientas y la tecnología que se vaya a desarrollar.

—¿Es muy caro crear tecnología deportiva?

—Obviamente nosotros invertimos en toda nuestra tecnología, con nuestros socios, no puedo dar números o cifras porque son confidenciales. Pero lo que sí te puedo decir es que se invierte los suficiente para que sea una tecnología manejable para todos, confortable y accesible.