Yered Badillo, atleta número uno del ranking nacional de nado con aleta, lleva una cadena asegurada alrededor de su bicicleta que no puede remover. Olvidó la contraseña, producto de las secuelas que dejó a su sistema nervioso el Covid-19 y que también afecta a su velocidad de reacción. El deportista de 31 años charló con El Economista sobre su proceso de rehabilitación progresiva tras padecer coronavirus (SARS-CoV-2), enfermedad que también han pasado atletas como la medallista olímpica Paola Espinosa, la pentatleta Mariana Arceo, la golfista Gabriela López, los taekwondines Bryan Salazar y Fabiola Villegas, entre otros.

La primera sensación de Yered tras salir del aislamiento fue de frustración al subir y bajar unas escaleras: “Sentí que me deshacía, tanto muscular como aeróbicamente no podía. Estaba entre molesto y frustrado porque además acababa de competir en la mejor forma en la que había estado en los últimos años”, relata quien en 2019 ganó la medalla de oro en la prueba de 4x2000m en aguas abiertas y seis de plata (1500m superficie, 4x200m superficie, 400m superficie, 4x50m superficie mixto, 200m superficie, 800m superficie) en el Campeonato Panamericano de Santa Marta, Colombia.

Los médicos le dieron un par de días más de descanso y le enviaron algunos ejercicios sencillos de respiración y de fortalecimiento muscular para tratar de recuperarse poco a poco de los cuatro kilos de masa muscular que había perdido por la falta de actividad y de la misma enfermedad, tales como soplar a través de un popote, inflar un globo o extensión de piernas sin peso sentado en una silla; además de realizarse estudios como radiografías del tórax, electrocardiogramas, ecocardiogramas, exámenes sanguíneos y de orina.

La Dra. Leticia Flores, médico de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) que llevó el tratamiento de Yered, señaló que una vez con los resultados, el médico se reúne con el equipo de trabajo del atleta, su entrenador, psicólogo, nutriólogo, preparador físico y a partir de ahí se establece una rutina.

Badillo permaneció dos semanas con ejercicios suaves en los que incluso regresó a nadar y montar la bicicleta de manera ligera hasta que superó las pruebas de esfuerzo y cardiorrespiratorias. Al cabo de cinco semanas, volvió a su rutina cotidiana, pues lo apremiaba su siguiente Campeonato Mundial de aguas abiertas. Actualmente continúa trabajando en ejercicios que ayudan a estimular el sistema nervioso central, con sentadillas cambiando de velocidad (hacer la bajada despacio y la subida rápido), ejercicios de sensibilización con texturas y recuperándose en la cámara hiperbárica.

Los especialistas de Conade siguen las guías de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de instituciones como la Federación Española de Medicina del Deporte, el American College of Sports Medicine (ACSM) y el British Association of Sport and Exercise Medicine en sus protocolos de acompañamiento a los atletas que sufrieron de covid-19.

Luego de aislarse durante 15 días y superar la enfermedad, el médico debe evaluar el cuadro clínico que presentó el atleta, si fue leve, moderado o severo. En caso de haber sido asintomático, se hace una valoración cardiorrespiratoria “y sobre eso se reinicia el proceso de readaptación. Poniéndolo en un contexto muy simple, es como regresar de una lesión, es una adaptación progresiva de una carga que va de menos a más con una excelente monitorización de los parámetros de recuperación”, explicó a El Economista el Dr. Kethzel García Padrón, médico de la Conade.

García Padrón señaló que el conocimiento de esta enfermedad aún se está desarrollando, sin embargo, uno de los riesgos más comunes que se han encontrado en atletas de alto rendimiento que no presentan síntomas y que no respetan el proceso de recuperación progresiva es la miocarditis, la inflamación del músculo del corazón.

Para un atleta que presentó síntomas, además de darle cuidados paliativos y manejo de los síntomas, al momento de volver al programa de entrenamiento se tiene que hacer una evaluación exhaustiva de la integridad del sistema cardiorrespiratorio, es decir, se evalúa detalladamente sí hubo daños de las células de los pulmones o del corazón y a partir de estos resultados se determina la forma en la que se va a regresar de manera personalizada.

“Siempre y cuando nosotros garanticemos la integridad de estos dos sistemas. Si no tenemos la confiabilidad ni la información real de cómo está el estado de los pulmones y el corazón de los atletas, entonces tenemos que darle atención prioritaria a que eso se vaya recuperando de manera progresiva. Hasta que se recupere iniciamos como si fuera alguien asintomático, con cargas de menos a más y una monitorización todavía más exhaustiva”, dijo el Dr. Kethzel.

La Dra. Leticia Flores compartió a este diario que la mayoría de los atletas que reportaron a Conade su enfermedad presentaron síntomas leves, como gripa o dolor de cabeza, y que entre el 10% y el 20% de ellos sufrió daños a sus órganos. Las secuelas que suelen presentar son pulmonares, usualmente en quienes sufrieron un padecimiento moderado; ellos, a la vez, fueron atendidos por un neumólogo.

Flores detalló que mientras los atletas están aislados, los médicos les solicitan una bitácora en la que les reportan datos como la temperatura, su oxigenación, sus síntomas, si había mejoría o retroceso y “dependiendo de eso vamos revisando otras cosas. Los que tienen mucha sintomatología respiratoria se les pide una tele tórax y si es necesario se les pide una radiografía de tórax para ver el daño a pulmón o nada más estamos monitorizando”.

El Dr. Kethzel García indicó que la Conade y sus instalaciones cuenta con la infraestructura requerida para llevar a cabo la monitorización y estudios pertinentes, “la evaluación de la integridad del sistema cardiorrespiratorio es algo que no se desarrolló a partir del Covid-19, sino desde hace algunos años para hacer las evaluaciones morfofuncionales; algunas de las más importantes son la prueba de esfuerzo, el estrés cardíaco y la capacidad respiratoria. Todo eso son baterías de pruebas que tenemos en infraestructura para darle seguimiento a todos los atletas, tengan o no Covid”.

Para Badillo la recuperación también implicó un trabajo de paciencia y concientización; en su regreso a la actividad, no estaba haciendo los tiempos que tenía antes de la enfermedad. En el Campeonato Panamericano de Aguas Abiertas en Santa Marta, Colombia, en 2019, el atleta logró el récord nacional en 1,500 metros superficie con un tiempo de 13:20.01.

kg