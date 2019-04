“Tenemos a la Liga más longeva y arraigada del deporte profesional en México, me gustaría ofrecer un entretenimiento desde la familia hasta grupos segmentados como los jóvenes, los hard fans de arriba de 35 años. Que la Liga sea una de las mejores opciones para pasar tiempo. Las cosas ya no se miden por dinero sino por el tiempo que le puedas dedicar a la marca”.

El presidente de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), Javier Salinas, reflexiona lo anterior cuando se le cuestiona: ¿qué campos le falta explorar a la Liga en términos de negocio?

Ganar más aficionados al beisbol es un propósito vigente desde la administración pasada, ¿por qué se sigue planteando?

“Creo que antes no había estudios. Hay muchos datos que cruzar para hacer una definición de si ha crecido la afición o la asistencia a los estadios y evaluar el costo de lo que un aficionado consume”.

La LMB cuenta con el registro de que por juego, la asistencia es en promedio alrededor de 49 por ciento. Y anualmente, cerca de 5 millones de fans ingresan a los estadios. El objetivo esta temporada es incrementar 5% la asistencia anual.

¿Cómo lograr que los 35 millones de aficionados al beisbol manifiesten su gusto pasando tiempo en los estadios?

En el 2015 —cuando la Liga contabilizaba 20 millones de fans en el país— se planteó una alternativa. Plinio Escalante (a cargo del 2007 al 2017) puso en manos del publicista Carlos Alazraki la estrategia para atraer más aficionados al beisbol. En ese año, la agencia Alazraki y Asociados cuestionaba a los dueños de la LMB: “¿En qué negocio están ustedes? Y todos respondieron que ‘en el beisbol’. Les dije que desde ahí están mal, porque forman parte de la industria del entretenimiento”.

Por primera vez, en más de 90 años de vida de la Liga se realizó un estudio de mercado para conocer a los fans de las 16 plazas y ocupar esa información para mejorar el negocio. Se invirtieron cerca de 8 millones de pesos en el proyecto de la agencia, que tenía el objetivo de incrementar la asistencia en los estadios en 10% anual por los próximos cinco años.

El estudio arrojó datos como: el público del beisbol se concentraba en aficionados mayores a los 40 años de edad que no se sentían valorados, no encontraban razones para ir al estadio, no identificaban ídolos, faltaba difusión en televisión y más patrocinios.

“Por eso, es determinante en primera instancia regresar a las personas a los parques”, decía en ese entonces Alejandro Hütt, expresidente de la Liga en el 2005 y 2006.

El beisbol se encuentra en el tercer lugar de preferencia entre los mexicanos, de acuerdo con datos de la encuesta Consulta Mitofsky de enero del 2018. Cuatro años atrás, otra encuesta realizada por la misma agencia señalaba que la preferencia por este deporte ocupaba el cuarto sitio.

Con nueva administración desde el 2017, la LMB comenzó su propia investigación de mercado para el análisis de los aficionados de la Liga, ahora en manos de la agencia Nielsen IBOPE. El estudio, que será renovado por la Liga el próximo mes de junio, revela que los fans tienen alrededor de los 35 años y 50% son mujeres. La intención de este estudio tiene un ingrediente más: “lograr una transición en el consumo de la Liga”.

“Somos una Liga de temporalidad, hay cosas que se deben investigar cada año para que los resultados se reflejen en una curva mejor para ver si funcionó.

Hoy no importan tanto los targets (edades, niveles socioeconómicos que es la vieja mercadotecnia) sino los perfiles culturales en términos del desarrollo de consumo y entendimiento del deporte.

“Los deportes no se miden si se llenan estadios o no, sino por porcentajes individuales de ocupación. Esos 35 millones de aficionados manifiestan su gusto en diferentes categorías no todos son abocados al beisbol. Están los hiperfans que modifican cualquier situación de su vida por el beisbol, los aficionados por ‘gusto’ que hay que conservarlos y técnicamente ir subiéndolos de categoría”, señala a El Economista, Javier Salinas.

La LMB en pantalla no busca exclusividad

“Uno de los temas que se trató en la Asamblea de Dueños es el desarrollo de un programa de Internet TV como lo están haciendo en la Liga del Pacífico, donde están teniendo mucho éxito. Queremos incursionar en eso, ver qué tanta difusión podemos tener a través de Internet”, mencionaba en el 2013, Plinio Escalante.

Un año después, la Liga anunció la plataforma LMB.TV con una oferta de un centenar de juegos de la temporada del 2014 por 495 pesos.

“Hoy no es una prioridad. La Liga apuesta por la diversificación de contenidos y de plataformas para su distribución, que le da un retorno de inversión más atractivo”, explica a este diario, Javier Salinas.

Los derechos de transmisión de los juegos de campeonato representan 40% de los ingresos totales de la Liga este año.

“La LMB.TV ya pasó en términos de innovación. Hoy esa plataforma es una OTT (over the top) que vende 600 juegos de los casi 1,000 que tenemos. Hace cinco años (tener una OTT) era un objetivo en cualquier empresa deportiva. Un canal de TV puesto en las plataformas digitales (redes sociales) no cabe, tenemos que entender en dónde están nuestros aficionados, en todos lados pero en diferente rumbo”.

La transmisión de los juegos es uno de los pilares del negocio, que ha permitido que la comercialización de la Liga haya subido 400 por ciento. La LMB reporta que han crecido los ingresos por contenidos que se consumen en redes sociales. Facebook está por arriba de 80%, Instagram supera el 100% y Twitter 20% (este último con un contrato por tres años).

“Llevamos dos años con nueva estrategia de difusión. Tenemos que buscar la manera de generar contenidos en multiplataforma para atender todas las necesidades de consumo. En 93 años de la Liga, debemos entender cómo vamos a contar las historias y en qué plataformas”.

La Liga se plantea como objetivo de su estrategia de negocio tener presencia en mínimo un par de juegos a la semana a través de las plataformas en donde se proyecta.

Para la temporada 2019 la Liga tiene acuerdo con AyM Sports (OTT), Cinépolis Klic (Smart TV), plataformas digitales (Facebook y Twitter), la señal OTT con un paquete de 600 juegos, Sky, Dish (televisión de paga), TV en consumo On Demand y TV Azteca (señal abierta y local).

Con TV Azteca la Liga regresó el año pasado con 56 juegos, después de 25 años que el beisbol no pasó por televisión abierta.

Con Univisión TDN de México, la Liga lleva cuatro años con dos partidos a la semana, más Serie del Rey y Juego de Estrellas y el año pasado se transmitieron cerca de 80 juegos.

“Seguimos en un tema de revenue share con TV Azteca. La Liga ha logrado expandir la oferta. Hay muchos cambios en Televisa y harán una sola marca que se llama Televisa Deportes. Hemos tenido pláticas con Fernando Howard, director general en TDN Televisa Deportes Network, y acordamos la transmisión de dos juegos semanales a cambio de que tengan la producción del Juego de Estrellas y Serie del Rey.

“La LMB tiene un esquema en que nosotros tenemos los derechos digitales que son los que comercializamos en exclusiva, que fue el convenio que tuvimos el año pasado con Facebook, en contraparte, los equipos negocian directamente sus derechos de transmisión local”, explica a El Economista el director de Planeación y Estrategia, Gabriel Medina.

Patrocinios y proyección de la LMB

Este 2019, en el esquema de ingresos de la Liga Mexicana de Beisbol, el rubro por patrocinios representa 40% (como los derechos de televisión). Y el resto de los porcentajes de ingresos, lo complementan las licencias comerciales (20%) y otros productos que genera la Liga (20 por ciento).

“Más que sumar en marcas sumamos en profundidad. Comex tiene un interés mayor en poner más dinero, Tecate es el socio con el que más hemos crecido, en cuanto a nivel de ingreso, lo pondría en 30% más”, menciona Gabriel Medina.

El año pasado, la Liga reportó que los ingresos aumentaron en 371% respecto del 2017, en gran parte porque se sumaron nuevos patrocinios y los que estaban aportaron más dinero.

“Antes, los equipos le tenían que pagar a la LMB una aportación anual. Ahora les estamos ahorrando a cada equipo alrededor de 3 millones de pesos. Porque no era una responsabilidad de la Liga captar ingresos, pero los equipos ‘nos mantenían’. Los ingresos servían para sueldos de aquí y costos de ampayers, ahora esos costos se absorben vía patrocinios”, dice el director de Planeación y Estrategia de la Liga.

•••

Entre otras estrategias de negocio, la Liga busca trabajar la identidad de la marca Selección Mexicana de Beisbol.

“Necesitábamos un logotipo de la Selección Nacional para que los aficionados sintieran mayor conexión e identidad con el equipo. Uno de los temas centrales es recuperar el orgullo de jugar con México”, mencionaba Javier Salinas en febrero de este año ante la presencia de Riccardo Fraccari, presidente de la World Baseball Softball Confederation (WBSC) y Enrique Mayorga, presidente de la Federación Mexicana de Beisbol (FEMEBE).

Para fortalecer la marca, se explora un esquema que la WBSC promueve para crear interés en este deporte: el Baseball5, que trata de una competencia de cinco contra cinco, el juego de Beisbol/Softbol dura cinco entradas y se puede practicar en cualquier lugar.

“Es un modelo en el que en un rectángulo de poco más de 20 metros juegas un ‘beisbolito’ bateas con la mano, no hay pitcher, cinco contra cinco en un ‘partidito’ en no más de 15 minutos. Es la misma esencia del beisbol pero play everywhere, es un esquema que ojalá tenga éxito en los programas educativos en México. El primer acercamiento de los niños con el beisbol”, explica Gabriel Medina.

Por último, otro mercado que estudia la LMB es su internacionalización. La Liga no tiene aún un estimado de cuántos aficionados hay en Estados Unidos, pero conoce que es el segundo país que más se conecta a ver los juegos, tanto plataformas digitales como en la OTT, a través de AyM Sports que tienen un canal que se llama Latinoamérica Sports.

“Tenemos algunas ideas de trabajo con la MLB de cómo podemos meternos al mercado hispano en Estados Unidos. A algunos patrocinadores les interesa nuestro producto y tenemos que ver cómo se lo podemos llevar. Es un plan que atacaremos en los próximos dos años, menciona Javier Salinas.

Así es el playball del negocio de la LMB este 2019.

[email protected]