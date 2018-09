Han pasado más de 24 horas desde los incidentes de violencia que se registraron previo al clásico entre Tigres y Monterrey que dejaron a un aficionado herido de gravedad, y todavía las autoridades municipales y estatales no tienen aficionados detenidos de ambos equipos que intervinieron en los enfrentamientos.

Nuevo León fue el primer estado de la República Mexicana que incluyó en la Ley Estatal de Cultura Física y Deporte el delito de violencia en espectáculos deportivos. Lo hizo dos años después de que se realizaron reformas a la ley a nivel federal y, desde entonces, sólo dos estados más incluyeron cambios en la legislación local, que son Querétaro y Puebla.

“La ley no alcanza a cubrir todos los factores en el tema de la violencia y no solamente es imperfecta, sino que es letra muerta, pues no contiene obligaciones específicas para todos los intervinientes”, indica Gabriel Regino, abogado penalista.

En el último año han sido detenidas al menos 60 personas por incidentes de violencia durante los partidos entre Tigres y Rayados —ya sea por enfrentamientos al interior o fuera de los estadios—, de los cuales sólo a dos aficionados se les atribuyó el delito de violencia espectáculos deportivos, por el que recibieron la suspensión de entrada a cualquier evento deportivo en el estado.

La Ley General de Cultura Física y Deporte a nivel federal incluyó, desde el 2014, por primera ocasión la prevención, castigo y control de violencia en el deporte y sus participantes, ya sea jugadores, entrenadores, árbitros, aficionados. Las sanciones a quienes se les compruebe el delito van desde los seis meses hasta cuatro años de prisión, y multas de 10 a 90 días de salario mínimo. Además, dependiendo la gravedad de la falta, los involucrados que incurran en actos de violencia en eventos deportivos pueden recibir suspensión de uno a cinco años al acceso a recintos deportivos.

Para Gabriel Regino, subsecretario de Seguridad Pública del Distrito Federal en el periodo 2003-2006, la violencia que involucra a espectadores al futbol profesional “no se va a resolver con nuevos tipos delictivos”, ya que actos como los que ocurrieron en Monterrey el fin de semana pasado se tipifica como “tentativa de homicidio calificado. No se requiere de la ley del deporte para hacerlo acreditable”, señaló.

El abogado penalista califica a la ley como “imperfecta y de pésima calidad, porque no se establecen responsabilidades a los clubes, a los dueños de los estadios, a los árbitros”, agrega el especialista.

Durante su gestión en la Secretaría de Seguridad Pública, el organismo pudo identificar características de los grupos de animación, que iban desde 50 a 300 integrantes cada uno, y que fueron los que residen en Monterrey los que se destacaron como los más violentos.

Los incidentes de violencia del domingo pasado se originó por la falta de coordinación metropolitana con los municipios aledaños a la sede del encuentro, San Nicolás de los Garza, y la falta de reacción de los elementos de seguridad con medidas de contención e intervención de actos violentos, pero como el incidente ocurrió a cuatro kilómetros de distancia en línea recta del estadio universitario, las autoridad estatales y municipales no pudieron reaccionar a los incidentes, y los clubes ya no tienen injerencia sobre el resguardo en dicha zona de la ciudad, alejada del estadio donde se efectuó el partido.

“A los clubes de futbol les interesa el negocio, mostrar estadios llenos, porque eso les permite vender más cara la publicidad, nadie quiere meterse en el tema económico con los clubes de futbol”, sentenció Gabriel Regino.

•••

El Manual General Estadio Seguro que implementó la Liga MX desde el 2015 atribuye a los clubes la seguridad de los aficionados en un radio de 500 metros alrededor de las entradas del estadio, así lo dice el artículo 18, capítulo IV de dicho documento.

Es decir, que los comunicados oficiales de Tigres y Monterrey, de la Liga MX donde le transfieren la responsabilidad de los actos violentos del domingo pasado a las autoridades policiales, estatales y municipales es debido a que en el reglamento del propio torneo no se estipula ninguna acción para garantizar la seguridad de los aficionados una vez que salen del inmueble.

Lo que sí ha realizado la Liga MX, en conjunto con las autoridades de seguridad de los tres órdenes de gobierno, son juntas de planeación de los operativos de seguridad con las directivas y grupos de animación tres días antes de que se celebre el encuentro.

En dichas juntas se estipula que en ningún momento los grupos de animación pueden cruzarse en su camino al estadio, que los seguidores visitantes contarán con la vigilancia y resguardo de cuerpos policiales y que deberán salir del estadio hasta 45 minutos después de que se dé por concluido el partido para evitar enfrentamientos.

La junta de seguridad del clásico entre Tigres y Rayados se realizó el jueves 20 de septiembre, donde se detalló que hasta 2,650 elementos de seguridad participarían en el operativo. Desde aquel día Alberto Palomino, director operativo de Tigres, indicó que una de las preocupaciones era el resguardo de las llamadas caravanas, como se denomina al recorrido de los grupos de animación al estadio.

También a lo que están obligados los clubes es al registro y credencialización de los grupos de animación, con datos como fotografía, huella dactilar, dirección y Clave Única de Registro de Población (CURP), para en caso de incidentes violentos, facilitar la localización e identificación de los responsables.

y la violencia sigue...

Liga MX invierte al año 211 mdp en seguridad

millones de pesos cada año que no han dado saldo blanco en un torneo de futbol de la Liga MX.

Lo que sucedió el domingo con el aficionado herido afuera del estadio antes de iniciar el Clásico Tigres-Monterrey levantó el polvo...

Vuelven las preguntas sobre la inversión en seguridad en los estadios, su efectividad, el cumplimiento y alcance de la ley para evitar más sucesos así.

De 10 jornadas que van del Apertura 2018, se han presentado riñas entre aficionados o éstos con las autoridades en siete fechas.

¿Dónde se palpa la inversión de 211 millones de pesos que para este año hizo la Liga MX?

A través de documentos obtenidos por El Economista en el portal nacional de transparencia, se conoció el monto que los clubes pagaron en la contratación de los servicios de seguridad pública a los gobiernos locales y estatales de su competencia.

Los clubes son responsables de obtener el contrato de “prestación de servicios privados”, es decir, pagan los derechos por tener elementos de seguridad y/o unidades vehiculares.

Por ejemplo, el artículo 256 del Código Fiscal del Distrito Federal, estipula que el monto a pagar será “por los servicios que preste la Secretaría de Seguridad Pública, con motivo de espectáculos públicos considerados como masivos por la normatividad aplicable, celebrados por particulares, que afecten las funciones de control, supervisión y regulación de tránsito de personas y de vehículos en la vía pública”.

Al menos durante los dos campeonatos en la temporada regular, más de 310,000 efectivos vigilan todos los encuentros de la Liga MX. El cálculo de esta cifra, hecho por este diario, se obtuvo con la media del número de elementos de seguridad en un partido, el cual va entre las 800 y 1,000 personas.

Tigres y Rayados, según datos de los cuerpos de seguridad pública local, invierten entre ambos alrededor de 16 millones de pesos cada año para vigilar a los aficionados en sus partidos como local.

Sin embargo, el servicio en cada estadio del país tiene un radio de alcance. El pasado domingo la ausencia de seguridad facilitó el enfrentamiento entre barristas y el atentado contra el joven aficionado de Tigres. El estadio Universitario estaba a 7 kilómetros de distancia de los hechos.

La inversión que las autoridades locales hicieron para el Clásico fue de 9 millones de pesos con 2,650 elementos de seguridad.

El monto varía en cada estadio. Por ejemplo, en el estadio Azteca puede costar casi 28 millones de pesos en día de partido importante, mientras que Atlas requirió servicios por un año y no pagó más de 6 millones de pesos. (Con información de Marisol Rojas)