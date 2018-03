La Conade responsabiliza a federaciones y municipios A dos semanas de darse a conocer que la dependencia no ha comprobado 791.3 millones de pesos, Alfredo Castillo, director de la Conade, dijo a El Economista: No es cuestión de la Conade, porque nosotros no somos propiamente un ente que ejerza el gasto, pasa por el tema de subsidios .