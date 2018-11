Los tres primeros lugares del campeonato mexicano juegan en la Ciudad de México. Si en los últimos años el norte había sido el gran protagonista del torneo, ahora los clubes de la capital son los que se muestran como los mejores a falta de una fecha de terminar el torneo regular.

Cruz Azul, América y Pumas son los jefes y todos con un puesto en la Liguilla asegurado.

-La Máquina es la que manda en el campeonato con 10 victorias de 16 partidos y tiene ya la Copa MX de este semestre. Gracias a los goles del volante uruguayo Martín Cauteruccio y el zaguero José Madueña, Cruz Azul remontó para vencer el sábado 2-1 a Lobos para mantenerse como líder. El delantero argentino Leonardo Ramos anotó su octavo gol del torneo a los 19 minutos para adelantar a los visitantes, pero Cauteruccio niveló a los 32 y Madueña le dio la vuelta a los 41.

-Las Águilas, siempre cuestionadas, han perdido dos partidos en la temporada y van invictos en casa.

Sacaron un punto en la cancha del TSM ante Santos (1-1). Julio Furch marcó para Santos y sigue en la pelea por la cima de la tabla de goleadores al llegar a 12 dianas en su cuenta personal.

-Pumas, mejor fuera de CU. Es el mejor visitante del campeonato, de nueve partidos fuera tiene seis triunfos, sumaron uno más (1-0 en la Bombonera ante Toluca). Carlos González anotó un gol en la primera mitad. El paraguayo González, en su primera temporada con los universitarios, aprovechó un pase de Alan Mozo para concretar el único gol del encuentro a los 33 minutos.

Cinco equipos por tres lugares

Después de la penúltima jornada, ya hay cinco clubes clasificados a la Liguilla: Cruz Azul, América, Pumas, Santos y Monterrey.

Por su parte Tigres, Toluca, Morelia, Pachuca y Querétaro buscarán estar entre los ocho mejores clasificados.

El equipo de Ferretti y Cristante está a un punto de amarrar matemáticamente su pase. Morelia con 25 unidades es por ahora octavo.

Se analiza el VAR en la Liga MX

David Elleray, director internacional del futbol de la International Board, y Lukas Brude, secretario del IFAB, siguen con sus recorridos y están en México para ver el accionar del VAR.

Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje, confirmó que el VAR se utilizará en la Jornada 17 y se analizará si antes de que llegue la certificación se usa también en la Liguilla.

“Por lo pronto, la jornada 17 vamos a jugarla con VAR y con los equipos calificados platicaremos, la Liga MX, nosotros, y definiremos algo, y ya si en ese inter nos dan la buena noticia pues ya nos seguiremos derechito”, expresó.

La presencia de los encargados de la certificación no es un examen para la Liga, dijo el directivo: “No es un examen, ya saben que hemos hecho, se ha alimentado el portal, no vienen a hacernos un test, vienen a ver que todo funcione, que no haya interrupciones, para decirnos qué les movemos; ellos volverán a su país y además la Federación debe firmar la responsiva para que haya certificación del VAR”.