Kyrgios despide a Medvedev de Montreal

Nick Kyrgios derrotó al número uno el mundo Daniil Medvedev 6-7 (2), 6-4, 6-2 en el choque de segunda ronda del Masters de Montreal. El australiano desplegó con frecuencia tácticas de servicio y volea para explotar el posicionamiento profundo del campeón defensor, también evitó los dos puntos de quiebre que enfrentó durante el encuentro de dos horas.

“Este es el cuarto encuentro que hemos tenido y he tenido cierto éxito contra él en el pasado. Pero él me ha vencido antes. Siento que conocemos bien los juegos de los demás. No soy el tipo de jugador que entra en este partido mirando clasificaciones ni nada por el estilo, es solo contra quién estoy jugando y qué tipo de pelota me están dando", dijo.

Después de respaldar su carrera hasta su primera final de Grand Slam en Wimbledon en junio con su séptimo título ATP Tour en Washington la semana pasada, Kyrgios ahora ha ganado 14 de sus últimos 15 partidos.

“Lo que aprendí de esta victoria es actuar como si no le hubiera ganado a un número 1, ya le he ganado a Roger Federer, Novak Djokovic y Rafa Nadal. Aunque pierda cinco partidos seguidos, siempre creeré que tendré mi oportunidad contra cualquiera”.

Kyrgios llegó a la final de Wimbledon que perdió ante Djokovic, y apenas el domingo 7 de agosto se convirtió en la primera persona en ganar los títulos de individuales y dobles masculinos del Citi Open en el mismo torneo.