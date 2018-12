Los New York Knicks han estado sumidos en la mediocridad durante casi dos décadas. Tan sólo en la presente temporada, el equipo ha ganado 9 encuentros y perdido 22, resultados que lo colocan el sitio 12 de la Conferencia Este.

En un perfil del propietario del equipo Dolan de Ian O’Connor en ESPN, dice que no tiene planes de vender la franquicia pero que es una opción que no descartaría. Además, señaló que las ofertas para los Knicks han llegado a alrededor de 5,000 millones de dólares.

“Nadie ha llegado con una oferta de buena fe”, dijo Dolan. “Se escuchan números todo el tiempo (...) Creo que la gente ha enviado telegramas, pero nunca se persiguió ninguno. Sí, alrededor de ese número (5,000 millones)”.

Los Knicks son la franquicia más valiosa de los 30 equipos de la NBA. A partir del 2017, el valor del equipo fue de 3, 300 millones de dólares estadounidenses, seguido de Los Angeles Lakers, valorados en sólo 300 millones menos que los neoyorquinos.

Dolan dijo que la gente no debería poner demasiadas existencias en esos números.

Dolan también es el presidente ejecutivo de la Madison Square Garden Company, propietaria de los Knicks, los New York Rangers y más. Su familia es la mayoría de los accionistas, y dijo que aunque ahora no tienen el deseo de vender el equipo, deben tenerlo en cuenta si beneficiaría a los otros accionistas.

“Como jefe de la empresa pública no puede decir que no puede vender, porque entonces le está diciendo a sus accionistas que sus propios sentimientos personales acerca de sus activos son más importantes que su dinero. Y no invertirán contigo si haces eso”.

Pacers Nombra a Krauskopf asistente de gerente general

La expresidenta del equipo femenino Indiana Fever fue reclutada por los Pacers de la Conferencia del Este.

Kelly Krauskopf ha trabajado anteriormente en el baloncesto femenino de EU y formó parte del proceso de selección para los tres equipos olímpicos ganadores de la medalla de oro.

“Mi experiencia me ha demostrado que construir equipos no se basa en el género.

“La oportunidad de trabajar en una oficina de la NBA para una organización de primera clase llena de excelentes personas que conozco y en una ciudad que se ha convertido en mi hogar es extraordinaria”, añadió.