Aunque Cruz Azul gastó 2.9 millones de dólares en fichajes de delanteros para el Clausura 2022, el héroe del equipo para lograr la clasificación a la liguilla se encuentra al otro lado de la cancha y con menos reflectores: el portero Sebastián Jurado. Atajó dos penales contra Necaxa durante el repechaje del fin de semana y salió ovacionado por la tribuna, entre miles de voces que coreaban al unísono “¡vamos, Jurado!”.

Sebastián Jurado Roca es el portero con la transferencia más valiosa en la historia del futbol mexicano, costándole alrededor de 5.7 millones de dólares a Cruz Azul cuando lo compró desde Veracruz como un interesante prospecto de 22 años que llegaría a preparar el relevo del veterano José de Jesús Corona.

De acuerdo con cifras de Transfermarkt, esta cantidad supera lo que pagó Monterrey por el argentino Esteban Andrada (cinco millones de euros cerrados) o Santos Laguna por el también argentino Agustín Marchesín (4.15 millones).

El Clausura 2022 está siendo el torneo de confirmación de Jurado en su trayectoria en Primera División, que comenzó en el Apertura 2018 con Tiburones Rojos, el equipo de su ciudad natal que lo reclutó desde 2013 en la Tercera División.

Jurado disputó su última campaña con los jarochos en el Apertura 2019 con un total de 18 encuentros y después fue fichado por Cruz Azul a partir del Clausura 2020, que fue suspendido por la pandemia. Ya en el Guardianes 2020 se pasó las 17 jornadas en la banca, en el Guardianes 2021 solo jugó dos partidos, en el Apertura 2021 subió a tres pero no fue sino hasta ahora, en el Clausura 2022, cuando ha llegado a nueve titularidades en un mismo semestre.

A pesar de esa cifra, no ha sido un torneo fácil para Jurado. La multitud celeste ha pasado de despedirlo con rechiflas a ovaciones dentro del estadio Azteca, y para ello solo basta con comparar lo que vivió en la jornada 9 contra Puebla, su primer partido como titular del Clausura 2022, a lo que vivió en el repechaje contra Necaxa.

En aquella jornada 9, la puerta se abrió para Jurado, cuando el entrenador Juan Reynoso decidió rotar a su plantel en la Liga MX debido a la alternancia con la participación en Concachampions. Fue titular contra Puebla, pero su rendimiento quedó en entredicho, pues dos de los tres goles de la derrota de su equipo (1-3) se le achacaron a él.

“No hay errores en la vida, si no lecciones. El éxito en la vida no debe perseguirse, sino seguirse. Por supuesto y en primer puesto poner a Dios en todos mis planes, porque Él tiene el control de mi vida. Le doy gracias por cualquiera que sea la situación vivida, buena o mala. Esto es la vida, esto es el futbol”, dijo Jurado después de aquella derrota en el estadio Azteca, esperando tener la oportunidad de revancha, que llegaría un par de meses después.

Su momento de gloria fue derivado de un edema óseo en el fémur de la pierna derecha de Jesús Corona, el portero titular y capitán de Cruz Azul que ya supera los 40 años de edad. Tras esta lesión, Jurado asumió el cargo durante 630 minutos entre el 20 de marzo y el 1 de mayo, recibiendo solo cuatro goles y dejando su portería en ceros en tres encuentros.

Jurado tiene 24 años y en su currículum ya suma 51 partidos de Primera División, contando la lúcida actuación del repechaje del Clausura 2022, en el que atajó dos penales y un par de remates más del Necaxa que pudieron acabar la serie antes de llegar a los penales. Gracias a su experiencia y a su edad, también fue parte de la selección mexicana en el ciclo olímpico rumbo a Tokio 2020 e incluso convocado al Tri mayor, aunque no ha hecho su debut en este nivel.

“Sebastián ya ha ido sumando puntitos positivos. Es cuestión de que no se desespere, que lo vea como un reto, pronto le puede llegar la oportunidad. A veces piensas en irte, en que: 'por más que haga, no me van a meter', pero debe quitarse eso de la mente”, dijo Óscar ‘Conejo’ Pérez, entrenador de porteros de Cruz Azul, en diciembre de 2021, en una especie de premonición del buen semestre que tendría Jurado en el Clausura 2022.

Con los 90 minutos del repechaje, Jurado ya empató la cantidad de minutos de Jesús Corona en el actual torneo (810) y se consolidó como pieza importante para la serie de cuartos de final de la próxima semana. Es un alivio después de meses de incertidumbre en la institución cementera, ya que en 2021 llegó a caer hasta el puesto de tercer arquero incluso por debajo de Andrés Gudiño, aunque este último terminó siendo cedido al Tepatitlán en la Liga de Expansión, lo que ratificó la confianza de Juan Reynoso en Jurado como sucesor de Corona.

“La vida acomoda las cosas, pone en el lugar que cada quien merece. Sebastián la había pasado mal Seba, pero hoy creo que fue un reencuentro con su nivel y con la afición”, definió Reynoso tras la victoria en penales contra el Necaxa, donde Jurado vivió su pieza cúspide en sus dos años vistiendo la playera del Cruz Azul.

La Máquina regresó a la liguilla después de un año, pues su última participación fue en el Guardianes 2021, cuando terminaron siendo campeones. En el Apertura 2021 quedaron eliminados en repechaje en su propia casa por los Rayados de Monterrey.

Al respecto, el entrenador Reynoso festejó efusivo: “Este club merece estar en todas las liguillas. Hoy nos costó, pero estamos entre los ocho y seremos un rival duro, seguramente los de arriba no querían que pasara este Cruz Azul porque será un rival complicado”.

