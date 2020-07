Ryan Zimmerman, jugador de los Nacionales de Washington, optó por no jugar la temporada 2020 de la MLB, uno de al menos cuatro jugadores hasta el momento que se retira voluntariamente.

Zimmerman, una parte clave de los Nacionales el otoño pasado en su primer título de Serie Mundial, se une a su compañero y lanzador Joe Ross, al lanzador de los Diamondbacks de Arizona Mike Leake y al jardinero de los Rockies de Colorado, Ian Desmond, entre los que optan por no jugar esta campaña.

Esto resalta la tensión en MLB mientras busca reiniciar la temporada en medio de la pandemia de Covid-19 que sigue creciendo. A cualquier jugador se le permite no participar en la temporada regular de 60 juegos este año, pero solo aquellos considerados de mayor riesgo desde el punto de vista médico seguirán recibiendo su salario prorrateado y acumularán tiempo de servicio. Los que no se encuentran en un riesgo alto y decidan no jugar no recibirán paga ni el año de servicio.

Como resultado, Zimmerman pierde 740 mil dólares en el pago prorrateado esperado, Ross renunciará a aproximadamente 555 mil y Desmond y Leake alrededor de 5.6 millones cada uno.

“Después de pensarlo mucho y dadas las circunstancias de mi familia (tres niños pequeños, incluido un recién nacido y una madre de alto riesgo), decidí no participar en la temporada 2020”, dijo Zimmerman.

Desmond expresó sentimientos similares. “Con una esposa embarazada y cuatro niños pequeños que tienen muchas preguntas sobre lo que está sucediendo en el mundo, el hogar es donde necesito estar ahora. Hogar para mi esposa Chelsey, para ayudar, para guiar. En casa para responder las preguntas de mis tres hijos mayores sobre el coronavirus, los derechos civiles y la vida. En casa para ser su padre”, compartió Ian Desmond.

Mike Rizzo, presidente de operaciones y gerente general de los Nacionales, dijo que respalda plenamente las decisiones de Zimmerman y Ross. “Apoyamos 100% su decisión de no jugar este año. Extrañaremos su presencia en la sede del club y sus contribuciones en el campo”.

No solo MLB enfrenta estas decisiones de los jugadores. La NBA y la WNBA también han visto a jugadores y jugadoras retirarse voluntariamente de los reinicios en cuarentena de las ligas en Florida, incluidas las estrellas femeninas Chiney Ogwumike y Kristi Toliver, y los jugadores de la NBA Trevor Ariza y Avery Bradley.

El escenario de MLB, sin embargo, es diferente, ya que todavía implica jugar en los mercados nacionales, viajar con regularidad y, a pesar de la implementación de extensos protocolos de salud y seguridad, la falta de un entorno totalmente en cuarentena.

Grandes Ligas ha asignado derechos de nombre para el próximo reinicio de los entrenamientos de primavera al patrocinador de la liga, Camping World.

El entrenamiento, que comienza desde hoy y con la temporada prevista para iniciar el 23 o el 24 de julio, se conocerá como Campamento de Verano presentado por Camping World. La cadena minorista se convirtió en el primer patrocinador del Spring Training de la liga y esta nueva modalidad hace valer sus derechos comerciales.

Jugadores sin sueldo

Aunque habrá temporada y los beisbolistas decidan jugar en 2020, algunos ya no recibirán salario porque lo correspondiente a su cobro por 60 juegos ya se les adelantó.

Tras la suspensión de los entrenamientos en marzo por el coronavirus, Grandes Ligas hizo un pago colectivo de 170 millones de dólares que el Sindicato de Jugadores (MLBPA) distribuyó entre sus agremiados y 11 de ellos ya vieron cubierto su sueldo en ese adelanto.

“Va a ser extraño no recibir un cheque, pero ya nos pagaron”, dijo Grant Dayton, lanzador de los Bravos de Atlanta, a la agencia AP. Dayton hubiese ganado en una temporada de 162 juegos 655 mil dólares en 2020 y con la campaña de 60 juegos su salario se redujo a 242,593 dólares, pero ya recibió un adelanto de 286,500 dólares, por lo que ya no tendrá más paga, aunque juegue.

Los jugadores que ya no recibirán sueldo en 2020, y que en el adelanto recibieron una cantidad mayor a la que ganarían por la temporada de 60 encuentros, no regresarán la diferencia ya que así se acordó en el convenio de marzo entre MLB y la MLBPA.

[email protected]