Los Algodoneros de Unión Laguna cuentan con los jugadores más jóvenes en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), con un promedio de edad de 26.58 años.

Es decir, dos años menos de la edad promedio en la Liga, que es de 28.55 años para la presente temporada. La franquicia mantiene por segundo año consecutivo un roster conformado en su mayoría por peloteros jóvenes y en el 2018 ocupó la tercera posición, con un plantilla que promedió 27.58 años.

La directiva del equipo que ahora encabeza Francisco Orozco Marín decidió dar continuidad al proyecto. De hecho, fue el primer punto que se abordó en las negociaciones para comprar la organización. Además, contaron con poco tiempo para la planeación de la presente temporada.

El proceso de compraventa de Laguna se concretó en febrero del 2019. La organización estuvo a la venta desde diciembre del 2017. En dicho periodo, la participación del equipo estuvo en riesgo, porque fue parte de los cuatro equipos que causarían baja por una temporada.

Continuar con una plantilla conformada por jóvenes es parte del plan de negocios de la actual administración, que quiere conformar una base sólida de peloteros.

El gerente deportivo de Unión Laguna, Francisco Méndez, reconoció que “es un proyecto arriesgado, porque la mayoría de los directivos, equipos, no lo manejan así”, pero también habrá un proceso de maduración conjunto entre jugadores y organización.

Los cambios constantes en una organización, explicó el directivo, impiden que se genere una base de jugadores en los equipos y al interior de la organización saben que los resultados los obtendrán en el largo plazo.

De los jugadores en el roster, seis han debutado entre el 2018 y el 2019 (Edgar Martínez, Brian García y Luis Pérez). De los jugadores, 35% disputó la temporada pasada, 8% son novatos y el resto los integraron en la presente campaña.

“Es un proceso lento, pero que va a paso firme”, puntualizó Francisco Méndez.

La franquicia se coloca en el último sitio de la zona Sur, tras ganar 36% de los encuentros (13-23) y acumulan una racha negativa de seis derrotas de forma consecutiva.

Entre los peloteros que destacan está Juan Francisco Ferreiro, de 25 años, al colocarse en la sexta posición entre los jugadores de la Liga con mejor promedio de bateo (.396). De las seis campañas que acumula en la Liga, es la tercera ocasión que registra un promedio de bateo de .300 o más.

Mientras que su mejor pitcher es el dominicano Frankie de la Cruz, con un marca de 4-1 y con una efectividad de 3.19, que lo coloca en la sexto lugar en dicho departamento.

El gerente deportivo de los Algodoneros indicó que los peloteros jóvenes que se mantuvieron desde la temporada pasada adquirieron una responsabilidad muy grande, que no les correspondía, pero que la situación del equipo lo ameritaba.

“Ellos ya vienen mentalmente más preparados”.

En el primer torneo del 2018 fueron penúltimos en la Zona Norte (23-34) y en el segundo concluyeron en la última posición (18-39). La última ocasión que clasificó el equipo a la postemporada fue en el 2016 y su límite fue la primera ronda.

Tras seis semanas de competencia en Unión Laguna, confían en revertir la situación y regresen a disputar la postemporada.

“El desarrollo como organización y los cimientos que estamos poniendo son muy buenos. Queremos ganar, playoffs, no lo estamos descartando, en nuestra mente no está ser el patito feo de la temporada, no está en ser los sotaneros. En nuestra mente está ganar, pero también hay pasos a seguir”.

Cuando conformaron la plantilla y ante el poco tiempo que tuvieron para planear la presente temporada, también se enfrentaron ante la negativa del resto de las organizaciones para prestarles o cederles jugadores.

El equipo comenzó a analizar las opciones de peloteros que iban quedando libres.

“Todos los días estábamos atentos de las bajas, porque ya no hubo tiempo de negociar. La mayoría de nuestros jugadores, nadie los quiso en su momento y nosotros fuimos conformando nuestro equipo”, comentó el gerente deportivo del equipo.

Enfatizó que les quedó claro, nadie les va ayudar, porque al final es un negocio y el resto de los equipos saben que no se pueden descuidar.