La Secretaría de Salud federal comenzó la vacunación de los deportistas mexicanos que participarán en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

La dependencia no anunció previamente el inicio de la inmunización de este sector, sino que fue a través de Twitter que deportistas dieron a conocer fotografías y videos al momento de vacunarse en el Centro Nacional de Alto Rendimiento.

Una de ellas fue la clavadista Alejandra Orozco. “Recibir la vacuna no solo nos permite cuidarnos sino evitar que contagiemos a los nuestros por salir a representar a Bandera de México en competencias internacionales. Agradecida por considerarnos en el grupo prioritario rumbo a #Tokyo2021”, posteó.

Recibir la vacuna no solo nos permite cuidarnos sino evitar que contagiemos a los nuestros por salir a representar a ���� en competencias internacionales. Agradecida por considerarnos en el grupo prioritario rumbo a #Tokyo2021 @lopezobrador_ @CONADE @AnaGGuevara #EsPorTiMexico pic.twitter.com/95MUWVsDGF — Alejandra Orozco (@AleOrozcoLoza) March 18, 2021

Iván Bautista Vargas, entrenador Nacional y Olímpico de Clavados, también recibió la vacuna. “Agradecido por ser parte del grupo selecto del deporte que recibió la primera vacuna necesaria para cumplir con protocolos internacionales del compromiso Olímpico #Tokio2021”, dijo.

Agradecido por se parte del grupo selecto del deporte que recibió la 1ra vacuna, necesaria para cumplir con protocolos internacionales del compromiso Olímpico #Tokio2021 #EsPorTiMexico Buen Trabajo @lopezobrador_ @GobiernoMX @CONADE @AnaGGuevara @codejalisco pic.twitter.com/6rg3vC8uGP — Ivan Bautista Vargas (@vargas_bautista) March 18, 2021

El clavadista Kevin Berlín posteó en Twitter: “hoy recibí la primer vacuna como parte de la preselección a #Tokyo2021 lo que me da tranquilidad de seguir entrenando y competir en el extranjero, no contagiarme y no regresar a contagiar. Agradecido con la decisión y con el personal de salud”.

Hoy recibí la 1er vacuna �� como parte de la preselección a #Tokyo2021 lo que me da tranquilidad de seguir entrenando y competir en el extranjero, no contagiarme y no regresar a contagiar. Agradecido con la decisión y con el personal de salud @lopezobrador_ @CONADE @AnaGGuevara pic.twitter.com/ou0wzewBKm — Kevin Berlín (@kevinberlin11) March 18, 2021

El deportista Jair Ocampo, escribió en la misma red social: “Tenemos ya la primer vacuna contra el virus SARS-COV2. Nos mantenemos tranquilos durante el día para vigilar que no tengamos cualquier signo o síntoma después de la vacunación y el día de mañana continuamos con nuestra preparación”.

jorge.monroy@eleconomista.mx