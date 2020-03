Un día después de la cancelación a última hora del torneo Indian Wells (California) por el brote de coronavirus, la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) comunicó el lunes que el resto del calendario tenístico “permanece inalterado”, comenzando por el Masters 1000 de Miami programado para el 23 de marzo.

“Aunque lamentamos que el BNP Paribas Open de Indian Wells no tendrá lugar, el calendario del ATP Tour tras Indian Wells permanece inalterado”, dijo Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP, en un breve comunicado.

Gaudenzi indicó que están monitoreando la situación diariamente y colaborando con organizadores, tenistas y autoridades sanitarias, sin descartar posibles cambios de formato en los torneos.

“Estamos comprometidos a estudiar todas las opciones para la celebración de los torneos venideros, manteniendo la salud y seguridad de nuestros jugadores y todas las partes involucradas como una prioridad absoluta”, señaló Gaudenzi.

El presidente de la WTA (asociación femenina de tenis), Steve Simon, había dicho el domingo que no se había tomado ninguna decisión de modificar los siguientes torneos. Simon dijo también al The New York Times que se consideró la posibilidad de que Indian Wells se jugara sin público en las gradas, pero finalmente los organizadores desecharon esta idea.

Indian Wells, uno de los torneos más importantes del mundo después de los cuatro eventos de Gran Slam, fue cancelado el domingo para evitar posibles contagios del coronavirus entre los jugadores y las cientos de miles de personas que acuden cada año a esta localidad del desierto californiano a ver jugar a figuras como Rafa Nadal y Novak Djokovic.

La organización había previsto una mejora de las condiciones sanitarias de las instalaciones y una batería de medidas de prevención frente al virus, pero finalmente, tras confirmarse un caso de contagio en la zona, concluyeron que el riesgo de celebrar un evento tan multitudinario “era demasiado grande”.

Esta decisión supuso la primera suspensión provocada por el coronavirus de un gran evento deportivo en Estados Unidos, país que registra más de 600 casos de contagios y al menos 26 fallecimientos por la epidemia, según un conteo de la AFP.

Masters de Miami en pie, pero hay duda en Europa

El siguiente torneo del programa de la ATP y WTA es el Abierto de Miami, otro Masters 1000 como Indian Wells. Sus organizadores comunicaron el lunes que el evento sigue previsto para celebrarse del 23 de marzo al 5 de abril.

“La seguridad sigue siendo la máxima prioridad, y estamos monitoreando la situación del Covid-19 de cerca con las autoridades locales, estatales y federales y las organizaciones de salud en el camino hacia el torneo”, agregaron los organizadores del torneo de Miami en un comunicado.

Tras Miami, los circuitos se trasladan a Europa para el inicio de la temporada de tierra batida con eventos en Roma —Italia es el país europeo más afectado por la epidemia— y Roland Garros en París.

La epidemia del coronavirus ha convulsionado el mundo del deporte provocando la cancelación de numerosos torneos y eventos, así como la disputa de partidos sin espectadores. En Italia, el gobierno decretó el lunes la suspensión del campeonato de futbol como parte de un paquete de medidas de alto impacto para frenar el avance de la epidemia. El equipo local de Copa Davis jugó su eliminatoria a puerta cerrada.

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, ha pedido limitar la movilidad de los ciudadanos, salvo por motivos laborales y de salud, con previa certificación.

En Francia se prohibieron los eventos con más de 1,000 personas, pero no se ha confirmado nada sobre el tenis. La Ligue 1 de futbol ya se jugará por un mes sin público en los estadios.

En Estados Unidos ninguna liga profesional ha suspendido partidos, pero la NBA solicitó a sus equipos que se preparen para la posibilidad de tener que jugar sin aficionados.

Próximos torneos destacados de tenis

Indian Wells (EU)

12-22 de marzo

Estatus: Cancelado

Miami Open

25 de marzo - 5 de abril

Estatus: En pie

Montecarlo

12-19 de abril

Estatus: En pie

Madrid Open

3-10 de mayo

Estatus: En pie

Roma

10-17 de mayo

Estatus: En pie

Roland Garros (FRA)

24 de mayo - 7 de junio

Estatus: En pie