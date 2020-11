El deporte no se quedó callado ante uno de los panoramas políticos más importantes en la historia de Estados Unidos. Como ligas, la NBA y la NFL concretaron el registro de más de 90% de sus jugadores para que pudieran votar, además de que diversas estrellas hicieron sonar su voz en organizaciones dedicadas a brindar información.

Más allá de protestas como Black Lives Matter y I can’t breathe (surgidas a raíz de los asesinatos de dos personas de raza negra a manos de policías blancos), atletas de peso decidieron alentar a la población a votar en la elección presidencial 2020 entre Joe Biden y Donald Trump.

LeBron James es uno de ellos. El campeón de la NBA con los Lakers creó el sitio web More than a vote, cuyo objetivo fue informar a la población y combatir la supresión de los votantes negros. “El cambio no se hace mirando desde el margen”, se lee en la entrada del portal que, además, ofreció transporte a las urnas y orientación a grupos comunitarios. En esta iniciativa también participaron estrellas de la NFL como Patrick Mahomes y Odell Beckham Jr, al igual que el futbolista Jozy Altidore.

De acuerdo con datos de la Asociación de Jugadores de la NBA, en la elección de 2016, apenas el 20% de los jugadores votaron; en cambio, para la elección 2020 cuentan con un registro de votantes del 96% (más de 20 equipos con registro del 100%). Stephen Curry salió en un video alentando al voto a principios de octubre, mientras que el entrenador de los Atlanta Hawks, Lloyd Pierce, trabajó como voluntario electoral en la State Farm Arena, la instalación más grande para el voto en Georgia.

