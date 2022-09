Iga confirma su hegemonía en el US Open, su tercer Major

Después de la era dominante de Ashleigh Barty, el primer lugar del ranking WTA es bien protegido por Iga Swiatek. El dominio de la tenista polaca se ha dado a respetar con 37 triunfos consecutivos, incluido el Abierto de Francia, y ahora, tras la victoria por 6-2, 7-6 (5) ante Ons Jabeur, Swiatek es la campeona del US Open.

Antes de este año, Swiatek era considerada una jugadora más fuerte en tierra batida, pero al ganar tres WTA 1000 consecutivos en canchas duras en Doha, Indian Wells y Miami, cambió esa narrativa. Este título en Nueva York subraya su versatilidad. Es solo la tercera jugadora en los últimos 15 años en ganar múltiples majors en una temporada en diferentes superficies, uniéndose a Serena Williams y Justine Henin.

“Al comienzo de la temporada me di cuenta de que tal vez pueda tener buenos resultados en los eventos de la WTA. También llegué a la semifinal del Abierto de Australia. Pero no estaba seguro de si todavía estaba al nivel de ganar un Grand Slam, especialmente en el US Open, donde la superficie es muy rápida. Es algo que no esperaba seguro. También es como una confirmación para mí de que el cielo es el límite. Estoy orgulloso, también sorprendido un poco, simplemente feliz de haber podido hacer eso”.

Swiatek ha ganado sus últimas 10 finales en dos sets. Esto, después de perder su primera, a la edad de 17 años y en el puesto 115, ante Polona Hercog en Lugano, Suiza. Volviendo a los eventos de la ITF, Swiatek ha ganado 17 de las 18 finales de su carrera, eso es lo más difícil posible.

Su récord general final en los cuatro majors de este año: 21-2 y este es el séptimo título del año de Swiatek.

Es la primera mujer en hacer eso desde Serena Williams en 2014 y la primera cabeza de serie número 1 en ganar el título desde Williams hace ocho años. Para poner esta victoria en contexto, considere que Swiatek es la mujer más joven en ganar su tercer título de Grand Slam desde Maria Sharapova (20) en 2008. Swiatek es solo la novena jugadora de la Era Abierta en ganar su tercer Grand Slam antes de cumplir 22 años. ocho, sus nuevas compañeras en la cima del tenis: Sharapova, Justine Henin, Serena Williams, Venus Williams, Martina Hingis, Monica Seles, Stefanie Graf y Chris Evert.

Además, la campeona de Roland Garros es la primera jugadora en ganar dos majors en una misma temporada desde Angelique Kerber en 2016.

