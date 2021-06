Mucho hemos hablado de aquellos que hacen posible que el futbol americano en nuestro país sea tan importante y que haya llegado hasta donde está actualmente. Pero hay una parte muy relevante que también ha contribuido a la grandeza del deporte de las tackleadas: la afición.

Siendo conscientes de esto, entrevistamos a un gran aficionado que lleva al FBA en el corazón desde que era muy joven y lo ha seguido por décadas. Se trata de David Sandragorsian, quien tuvo la fortuna de presenciar la época de oro del futbol americano en México cuando se realizaban los clásicos gloriosos entre los equipos del Politécnico y de la UNAM, a los que se refiere como únicos e inigualables.

La época de oro

Orgullosamente de origen armenio-español y nacido en México, David Sandragorsian nunca jugó FBA, pero su gran cariño por este deporte lo descubrió siendo adolescente. Él y un buen amigo comenzaron a asistir a los partidos que se realizaban en el Estadio Olímpico Universitario en 1962. Desde entonces no se perdió ninguno.

“En aquella época el futbol americano tenía mucho peso en la sociedad. Yo recuerdo que Angélica María, Evangelina Elizondo y Ana Bertha Lepe, artistas reconocidas, fueron madrinas del Politécnico. De la UNAM recuerdo a Silvia Pinal. Incluso me tocó ver a los presidentes Adolfo López Mateos y a Gustavo Díaz Ordaz dando la patada inicial” narró.

Una fiesta llena de emoción

Sandragorsian recordó que asistir a estos emblemáticos partidos era un ritual: “tenía uno que levantarse temprano, preparar las tortas para comer en el estadio, y lo que se necesitara llevar. Aunque el partido empezaba a las 4 de la tarde, si se llegaba al estadio después de las 10 de la mañana, ya no se conseguía un buen lugar para verlo. Después de las 10 de la mañana tal vez tocaba por la yarda 20 o 15. Las yardas 50 ya estaban tomadas por las porras y por gente que tenía conexiones con los equipos. Había duelos de porras, las porristas de los equipos adornaban los postes de las “H” con papel crepé, mientras la afición contraria les mandaba una rechifla y viceversa. Había entretenimiento para esperar a que iniciara el juego y a eso de las 3:25 de la tarde uno de los dos equipos saltaba a la cancha a calentar, y era un momento mágico porque el estadio explotaba de un lado en rechiflas, y del otro en vítores. Era algo espectacular que se vivía con mucha pasión”.

Destacó que en esos años el equipo del Poli ya estaba dividido en Poli Blanco y Poli Guinda, pero a pesar de ello, la emoción en cada partido cimbraba al estadio y se vivía una experiencia incomparable.

La magia se diluyó

Nada dura para siempre, y la época de oro del deporte de las tackleadas llegó al ocaso. David Sandragorsian considera que esto sucedió porque el FBA tenía un nexo político muy fuerte. La rivalidad entre el Poli y la UNAM se daba mucho en aquellos tiempos porque el primero albergaba a alumnos de clases “más populares” y la segunda tenía una matrícula más o menos “clasemediera o pequeñoburguesa”. Sin embargo, de acuerdo con Sandragorsian, en 1956 el Politécnico albergaba a la parte más “políticamente radical” entre sus estudiantes, y esto fue visto por el gobierno como un foco rojo porque de ahí surgió la inconformidad que se fue manifestando con el paso del tiempo.

Después de los trágicos sucesos de 1968 el futbol americano no tuvo temporada. En 1969 el Politécnico se dividió en tres equipos (Águilas Blancas, Búhos Blancos y Cheyennes), la UNAM quedó fuera de la Liga Nacional Colegial, regresando en 1970 con los equipos Cóndores, Águilas Reales y Guerreros Aztecas. Además se comenzaron a transmitir por televisión los partidos estadunidenses de FBA y se fue perdiendo la grandeza de los partidos colegiales en nuestro país.

A la par de esto, David resaltó que a mediados de los años 70 el Tecnológico de Monterrey fortaleció a sus equipos integrando jugadores que traían de la zona sur de Texas, e invitaron a muchos jóvenes en categoría intermedia de escuelas públicas ofreciéndoles becas deportivas e incorporándolos a los equipos de liga mayor.

“Pienso que hoy hay más muchachos jugando que en aquel tiempo, hay más equipos y me alegra que el FBA en México no se haya comercializado y mantenga su nivel amateur, lo que lo ha ayudado a mantenerse “limpio”. Es muy bueno que se haya descentralizado. En Monterrey ha tomado mucho liderazgo, pero también hay otros equipos en el resto del norte de México que no existían antes y ahora están consolidados. Hoy ya se juega en casi todo el país y es excelente”. Agregó que a diferencia de E.U., el acceso a los partidos colegiales en México es mucho menos restringido y más barato, incluso si se trata de partidos profesionales, y que nunca ha visto en E.U. un partido que se asemeje a los clásicos que pudo presenciar en los 60 aquí en México.

No cree que el ambiente que se vivía en los partidos de la época de oro del FBA mexicano se repita porque la importancia de las dos instituciones que se disputaban los campeonatos ha disminuido entre la sociedad, las escuelas particulares han cobrado más prominencia y el país ha cambiado mucho.

El Omarfierrazo

Fueron muchos los partidos que David Sandragorsian disfrutó, pero el mejor de su vida fue aquel clásico de “Las Antorchas” realizado el 20 de noviembre de 1965. Omar Fierro, jugador del Poli Guinda, cuya elegibilidad de cinco años se había extendido a trece, estaba jugando su último año bajo el mando del Dr. Jacinto Licea.

“Si sucedía un empate en ese partido, el triunfo era para Pumas, porque el Poli estaba un punto abajo tras empatar con Chapingo. El reloj de juego no estaba a la vista, había mucha más expectativa. El árbitro avisó que faltaban cuatro minutos para terminar y al cabo de ese tiempo los Pumas anotaron y marcaron el empate 13-13, con lo cual obtenían el campeonato. La costumbre de la época era que cuando se llegaba a la victoria todos los de la tribuna del equipo ganador enrollaban un periódico y le prendían fuego como antorchas, la afición de Pumas dio por hecho que habían ganado y encendieron sus antorchas. El Poli Guinda tenía un quarterback de Monterrey llamado Eliud Dávila que en la desesperación le tira un pase a Omar Fierro y éste completa el pase, corre hacia la tribuna universitaria y vio que estaba cerrado el camino y corrió hacia el otro lado, a medio campo se quitó dos tackleadas, el tipo era muy hábil, llega del lado de la banda del Poli, da vuelta en la esquina y entonces empieza a correr por toda la banda y entra a la zona de anotación caminando, yo creo que iba agotado. Imagínate lo que fue para la tribuna universitaria que se les fuera de las manos el campeonato con una jugada de 65 yardas. Las antorchas del lado Poli se prendieron enseguida. Fue algo verdaderamente increíble. A 55 años de que ocurrió nunca he vuelto a sentir una emoción tan fuerte en un partido”.

Algunos datos curiosos:

David Sandragorsian nos contó que los partidos entre la UNAM y el Poli siempre se jugaron en el estadio C.U., y la tribuna de los Pumas estaba del lado oriente y la de Politécnico en el poniente, lo cual hacía que a la hora del juego el sol le pegara de frente a los aficionados del ala poniente y la sombra era para el ala universitaria.

En 1966 los partidos se realizaron en el estadio Ciudad de los Deportes (hoy Estadio Azul) debido a que el Estadio Olímpico Universitario estaría en remodelación para las Olimpiadas de 1968, pero a pesar de ese cambio, las tribunas siempre estuvieron ubicadas de la misma manera. “Una de las ventajas de este estadio es que la cercanía a la cancha y la inclinación de las tribunas hacen que los juegos se vean muy bien. Muchos de los partidos que me tocó vivir fueron ahí”.

Ha presenciado todos los campeonatos que ha ganado el Politécnico en la categoría máxima: 1962, 1963, 1964, 1965, 1969, 1972, 1981, 1982, 1988, 1989, 1992. Desde ese año no había sido campeón hasta el 2018.

Le tiene mucho cariño a los Pumas. “Sin Pumas no habrían clásicos” afirmó.

Fue buen amigo del Coach Manuel Rodero (QEPD) a quien apreció y admiró mucho. Lo conoció cuando era coach de los Pieles Rojas y tiempo después coincidieron en Texas, donde ambos vivían. Sandragorsian disfrutaba mucho de escuchar todas las historias que Rodero vivió con el gran amor de su vida, el FBA.

Lleva viviendo 25 años en E.U. pero ama profundamente a México.

Por ONEFA / Tanya Peláez Ramírez