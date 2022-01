Héctor Zepeda tiene el rostro en alto y la mirada siempre fija al frente. Al hablar, sus oraciones son cortas, pero con un tono de voz firme, como si cada palabra estuviera calculada a no rebasar cierto número de yardas. A pesar de que está viviendo la mayor oportunidad de su vida no pierde el control en su forma de ser y todo eso se lo debe a una sola cosa: el futbol americano.

Zepeda Hernández es el tercer mexicano seleccionado por el International Pathway Program (IPP) de la NFL, por lo que durante las próximas 10 semanas se encontrará en la órbita de los 32 mejores rosters de futbol americano del planeta, esperando ser reclutado para algún equipo de reservas como ya ocurrió con Isaac Alarcón (Dallas Cowboys) y Alfredo Gutiérrez (San Francisco 49ers).

En entrevista con El Economista, Héctor Zepeda se describe como un tipo “disciplinado, serio, sencillo, que intenta cumplir lo que dicen”. La disciplina es la principal cualidad que le ha dejado la práctica del deporte durante 9 años y que hoy le permite estar en la clase 2022 del IPP, junto a otros 12 jugadores procedentes de Francia, Reino Unido, Brasil, Nigeria, Alemania, Países Bajos, Austria y Letonia.

“Empecé a jugar a los 14 años, en tercero de secundaria, ya estaba medio grande. Desde entonces, hay una esencia que el futbol americano nunca pierde y que me ha dejado muchos valores: disciplina, puntualidad, respeto, trabajo, pero lo que más me ha dejado es a toda la gente que he conocido en estos nueve años, de diferentes culturas e historias que coinciden en un solo lugar”.

Héctor juega como liniero ofensivo, una posición que, durante la temporada actual, tuvo a seis extranjeros: Penei Sewell (Samoa Americana/Detroit Lions), Jordan Mailata (Australia/Philadelphia Eagles), Max Pircher (Italia/Los Ángeles Rams), Matt Peart (Jamaica/New York Giants), Chukwuma Okorafor (Nigeria/Pittsburgh Steelers) y el mexicano Isaac Alarcón con los Cowboys. De los 13 seleccionados en el IPP 2022, ocho (incluyendo a Zepeda) juegan en esa posición.

¿Qué de diferente puede aportar un mexicano en tu posición a la NFL?

“Llevo el trabajo duro que todos los mexicanos hacemos, es bien sabido que el mexicano es muy trabajador y sabe aprovechar las oportunidades. Mi objetivo es trabajar duro, hacer todo lo que esté en mis manos, que en mí no quede nada, aprender de los coaches, de los otros atletas, qué cosas hacen bien y qué puedo aprender de ellos”.

Originario de Tijuana, Baja California, Zepeda Hernández se ha forjado los últimos seis años de su vida en el Tecnológico de Monterrey, donde se graduó de Ingeniería Industrial y en Sistemas y recientemente estudiaba una maestría en Finanzas. Fue reclutado por los Borregos Salvajes luego de ser visto jugando a nivel preparatoria en su ciudad natal con las Águilas del Instituto Mexicano de Tijuana.

Actualmente, tiene 24 años, mide 1.95 metros y pesa 131.5 kilos, características similares a las de sus compatriotas Alarcón y Gutiérrez, quienes miden más de dos metros (2.01 y 2.08) y pesan más de 140 kilos (145 y 150.5, respectivamente). Héctor confía en llegar al mismo escalón que ellos dos.

“De unos meses para acá, mis dos excompañeros que están en la NFL han sido grandes mentores para mí. Hablamos seguido, los tres somos muy buenos amigos, jugamos juntos varios años en el Tec de Monterrey, nos vimos crecer y estoy en contacto con ellos, básicamente me dicen que disfrute la experiencia que voy a vivir en el IPP, que disfrute los momentos y que aprenda todo lo que pueda. Ahora me toca a mí hacer un buen papel para que en próximos años no solo sea un mexicano en la NFL, sino varios”.

Por sus habilidades en el futbol americano, Zepeda pudo ser becado por el Tecnológico de Monterrey para continuar sus estudios profesionales y empezar un posgrado. Explica que ahora las prioridades en su vida han cambiado porque lo deportivo ha sobrepasado a lo académico, pero no deja de estar agradecido por lo que vivió en esa combinación de deporte y escuela.

“Esto (el IPP) sí cambia completamente mi plan de vida, la verdad, porque ahora el futbol americano se volvió en la prioridad cuando antes siempre fue un medio para estudiar. En estos últimos meses se ha vuelto algo prioritario y sobre todo estas 10 semanas son las que debo enfocarme al 100%. Esto es resultado del apoyo que nos da la misma institución (Tec de Monterrey) a todos los estudiantes-atletas, del trabajo que hizo Isaac (Alarcón) al abrir la puerta en este programa internacional y a la vez del reclutamiento que hacen los coaches cada año en la escuela, si bien cuando reclutan a alguien no ven su desempeño a corto plazo, sino en el mediano y largo”.

¿Qué tan importante crees que se ha vuelto el futbol americano en México?

“Va creciendo, puede que en primer lugar esté el soccer, luego el beisbol y ahí en tercer lugar se anda colando el americano. La verdad es que los juegos colegiales de nuestro país sí dan un buen espectáculo y también lo podemos ver cuando viene la NFL a México, la cantidad de gente que mueve y que va a los estadios. Creo que hace falta que la gente se empiece a involucrar un poco más, que vean que se puede llegar más lejos con el futbol americano, obtener una escuela, una carrera y a la vez al aspirar a una universidad es un gran medio para lograr los estudios y creo que desde niños es importante fomentar la asistencia a los juegos de colegial porque va creando un sentido de pertenencia o afición hacia cierto equipo”.

En todo momento durante la entrevista, la mirada de Héctor Zepeda se mantiene firme hacia el frente. Y es que detrás de esos más de 1.80 metros de estatura se mantiene un niño tijuanense que soñaba con alcanzar la élite del futbol americano y ahora tiene la posibilidad de pelear por esa oportunidad frente a otros 12 prospectos de alrededor del mundo. La disciplina lo ha llevado hasta ahí y por ello no suelta a ese valor como su principal forma de vida.

International Pathway Program (IPP 2022)

Es resultado de dos campamentos de observación, llamados NFL Combine, celebrados en Inglaterra y México a finales de 2021, en los que participaron 56 jugadores procedentes de 16 países. Los 13 elegidos finales, como Héctor Zepeda, estarán concentrados en Estados Unidos a partir de febrero y estarán entrenando ante los ojos de los coaches de los 32 equipos de la NFL, con miras a que en marzo puedan ser firmados como agentes libres o asignados a un equipo de prácticas.