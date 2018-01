Volver de una aventura por la MLS para reintegrarse a la Liga MX no ha sido una experiencia sencilla para los jugadores que regresan a casa. Erick Torres, quien fue presentado como refuerzo de Pumas la semana pasada luego de formar parte de las filas del Houston Dynamo, buscará cambiar la historia y demostrar que luego de ir a los Estados Unidos se puede tener éxito en nuestro balompié.

En la época reciente son los nombres de Cuauhtémoc Blanco, Omar Bravo, Francisco Palencia, Rafael Márquez y el mismo Cubo Torres los que han decidido volver a la Liga MX sin poder tener el mejor de los rendimientos. Por ejemplo, mientras Temo era un ídolo con el Chicago Fire, club con el que permaneció entre 2007 y 2009, cuando decidió volver a la Liga MX solo el Irapuato de la Liga de Ascenso se animó abrirle sus puertas.

Si bien destacó que es difícil comparar ambas Ligas debido a que la mexicana lleva “muchísimo tiempo más con su estructura”, y que físicamente ayuda al rendimiento del jugador mexicano, Mariano Trujillo, quien militó en Chivas USA entre 2009 y 2011 y ahora es analista de TV en Estados Unidos, en charla con El Economista aceptó que “obviamente cuando juegas con futbolistas de menor nivel se te hará más fácil en la MLS y cuando vuelves te cuesta un poco de trabajo en lo que te ajustas”.

Bravo también encontró complicaciones cuando Cruz Azul lo repatrió en 2012. Y es que luego de que marcó ocho goles en 30 compromisos con Kansas City en 2011, cuando vino a la Máquina apenas festejó siete en 42 apariciones.

“Es difícil y odioso comparar. Creo que son dos Ligas diferentes, pero me parece que la Liga mexicana todavía es mejor”, opinó Gonzalo Pineda para este diario cuando era jugador del Seattle Sounders, época en la que también señaló que en Estados Unidos el 80% de los equipos juega con un parado táctico de 4-4-2, situación que cambia en nuestro país, en donde hay distintas formaciones e incluso se ajusta sobre la marcha.

Además, el ex seleccionado mexicano agregó que si se realiza una comparación entre ambos campeonatos, “los equipos Top en México están un poco más arriba que los equipos 'top' de acá”.

Paco Palencia, quien llegó a Pumas luego de ser jugador de Chivas USA entre 2005 y 2007 también bajó su producción goleadora. Mientras en la Major League Soccer tuvo un registro de 0.21 tantos por partido con siete dianas en 32 compromisos, en Pumas su registro fue de 0.15, producto de 28 anotaciones en 180 partidos.

Claudio Suárez, quien también vivió una época en la MLS entre 2006 y 2010, opinó que las adversidades que enfrentan nuestros futbolistas cuando vuelven a México se pueden deber, en primer lugar, a que “la Liga MX sigue siendo más competitiva”, y, en segundo, a que en Estados Unidos el futbol es “más físico y de balones largos”, mientras que en nuestro país se pondera más “la técnica y la táctica”.

El último caso es el de Erick Torres, quien primero, tras jugar 44 partidos y marcar en 22 ocasiones con Chivas USA entre 2013 y 2015, regresó a Guadalajara para apenas hacer cinco dianas en 13 compromisos. Después, fue al Dynamo, conjunto en el que no pudo marcar, y recibió una oportunidad en Cruz Azul en 2016, época en la que apenas pudo tener actividad en tres duelos.

“Al ser un torneo de 34 semanas, me da la impresión de que las primeras seis, siete fechas, todavía están pensando que hay 28 o 27 más y no meten el acelerador”, opinó en su momento José Luis Sánchez Solá, ex entrenador de Chivas USA.

Al Cubo le llegó una nueva oportunidad de volver a México y estará únicamente en él el poder cambiar la historia de sus compatriotas que han vuelto a México con más pena que gloria.

