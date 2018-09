Lewis Hamilton estiró a 40 puntos su delantera sobre Sebastian Vettel en el campeonato, luego de quedar campeón el domingo en el Gran Premio de Singapur.

El piloto británico de Mercedes largó sin roce alguno desde la pole position y conservó la punta prácticamente sin apuros, para superar por nueve segundos al holandés Max Verstappen, quien se quedó con el segundo puesto, y por un margen mucho mayor a Vettel, quien fue tercero.

Hamilton, cuatro veces monarca de la F1, conquistó su séptima carrera de la temporada y dejó a Vetttel con menos posibilidades de coronación.

Al final, Hamilton se llevó el título por una diferencia de 46 puntos. Ahora, parece que la situación se repite para Vettel, el piloto de Ferrari, a quien le restan sólo seis carreras para alcanzar a Hamilton.

También el alemán Vettel persigue su quinto título en la F1.

“He estado aquí mucho tiempo, y sé que no puedo anticiparme. Nadie puede adelantarse a lo que ocurrirá”, manifestó Hamilton.

“De verdad que podemos tener resultados así durante el resto de la temporada, y ésa es la meta”.

Vettel se mostró descontento con su equipo después de clasificarse en el tercer sitio, detrás de Verstappen. El alemán pareció irritado durante la carrera del domingo, después de que no dio resultado una estrategia de la escudería, que lo envió a los pits a cambiar neumáticos antes que Hamilton.

“No llegamos aquí esperando obtener sólo 10 puntos”, lamentó el alemán, quien estaba en desventaja por 30 unidades antes de esta carrera.

En realidad, no es raro que Hamilton haya salido en el puesto de honor y lo haya conservado hasta el final. Lo que llamó la atención fue su desempeño excepcional en la clasificación. Ello le abrió la puerta a una carrera tranquila.

“Creo que mi estrategia está funcionando realmente bien. No veo motivo para cambiar”, indicó Hamilton.

Acabó perdiendo la posición y puntos cruciales. Se rezagó respecto de Verstappen, quien lo había rebasado antes.

Lo único que pareció molestar a Hamilton durante la carrera fue el calor. Pese a que este Gran Premio se realiza de noche, la temperatura rondó los 30 grados Celsius (86 Fahrenheit), con mucha humedad.

“Esto extenuado”, dijo Hamilton momentos después de llevarse el triunfo. Luego, se colocó en cuclillas cerca de su bólido.

Valtteri Bottas, compañero de Hamilton, fue cuarto, delante de Kimi Raikkonen de Ferrari y Daniel Ricciardo, de Red Bull.

El español Fernando Alonso, bicampeón de la Fórmula Uno, fue séptimo con McLaren, 10 años después de ganar la carrera inaugural en Singapur.

Checo Pérez se va sin puntos

En una carrera muy complicada, con dos choques de por medio, una mala detención en pits y un drive-through, hoy el mexicano Sergio Pérez Mendoza se ha ido de Marina Bay sin sumar, ocupando el puesto 16 del GP de Singapur, fecha 15 del Mundial F1 2018.

El piloto del Racing Point Force India largó séptimo en este sinuoso trazado callejero de Marina Bay montando llantas hiperblandas y en la primera vuelta chocó con su coequipero Esteban Ocon, obligando al abandono del francés y la salida del Safety Car.

Pérez decía entonces por radio: “Lo siento chicos, no había lugar. No lo vi”. Y más tarde, en la vuelta 5, se relanzaba la carrera y los comisarios declaraban que no había acción contra el incidente Pérez-Ocon.

Sí, hasta el giro 18, Checo rodaría séptimo y sexto, cuando fue a pits por un juego fresco de neumáticos, los ultrablandos, pero teniendo una detención muy mala, de poco más de cinco segundos, perdiendo lo conseguido en la calificación con su buena posición de salida.