El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha dicho que una Superliga europea en la que 15 clubes no pueden descender no es un deporte y ha pedido explicaciones a quienes están detrás del proyecto.

El City, junto con el Manchester United, el Liverpool, el Chelsea, el Arsenal y el Tottenham Hotspur, son los seis clubes de la Premier League inscritos en la nueva liga de 20 clubes anunciada el domingo.

Quince clubes serían permanentes, en lugar de tener que clasificarse por méritos como en la Liga de Campeones.

La falta de información le ha dejado a él y a otros entrenadores de los seis clubes en una situación incómoda.

Sin criticar a su propio club, Guardiola dejó claro que los equipos de fútbol más grandes de Europa no deben ser protegidos de un fracaso en la cancha.

Si me preguntan por estos equipos que han sido seleccionados, no sé por qué", dijo el español en una rueda de prensa el martes.

"El deporte no es un deporte cuando la relación entre el esfuerzo y el éxito, el esfuerzo y la recompensa, no existe. Así que no es un deporte. No es deporte cuando el éxito ya está garantizado. No es deporte cuando no importa si pierdes".

Al ser consultado sobre si era injusto que fuera la primera persona de dentro del Manchester City en hablar de la Superliga europea en público, Guardiola dijo que necesitaba más información.

El español es un admirador del carácter competitivo de la Premier League y dijo que era un error que clubes como el Leicester City o el West Ham United, ambos aspirantes a clasificar para la Liga de Campeones esta temporada, se vieran privados de ese sueño.

"Por eso he dicho muchas veces que quiero la mejor competición posible, especialmente en la Premier League", dijo. "No es justo que un equipo luche y luche y llegue a lo más alto y no pueda clasificarse porque el éxito ya está garantizado para unos pocos clubes".

Guardiola dijo que sólo le habían hablado de la Superliga europea unas horas antes de que se anunciara.

Pero desde entonces, él, como todo el mundo, está a la espera de que los responsables del polémico plan ofrezcan más detalles.

"Cuando tenga toda la información podré dar una opinión. Puedo dar mi opinión de lo que sé hoy, pero no sé más, así que esa es la realidad", señaló.