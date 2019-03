El mediocampista del Betis, Andrés Guardado, aseguró en entrevista con LaLiga que los mexicanos no llegan al futbol europeo, en gran medida, porque los clubes de la Liga MX solo ven por sus intereses económicos y no por los del jugador; además de los altos salarios que se perciben en el torneo local que hacen que el futbolista esté en una posición cómoda.

“Los directivos mexicanos desgraciadamente ven más por el negocio inmediato, nunca por el jugador. A lo mejor dicen, sí, el crecimiento del jugador le va mejor irse a Europa por 3 o 4 millones, pero yo prefiero el negocio inmediato y Tigres me lo va a pagar 10,000 o 6,000 veces más. Hay un poco de todo”.

Andrés Guardado, quien tiene ya una basta experiencia en Europa por participar en la liga española, holandesa y alemana, reflexionó sobre los altos salarios del torneo mexicano.

“En la liga mexicana se paga muy bien, tiene muy buen status a nivel económico. No se pasa por problemas con en la uruguaya, ecuatoriana, venezolana, toda Sudamérica, no son ligas estructuralmente solidas como la mexicana. Eso hace que el futbolista mexicano se sienta muy a gusto en casa ganando un dinero considerable, para después dar el salto.”

Otro de los puntos que reflexionó Guardado fue el tema del límite de los jugadores extracomunitarios (que no pertenecen a naciones de la Unión Europea), como el caso de Guillermo Ochoa que no ha podido dar un salto a un club grande por esta razón.

Andrés Guardado dejó abierta la posibilidad de que Hirving Lozano pueda llegar a la mejor liga del mundo. Su compañero de selección está animado, pero solo se necesita que un equipo confíe en él.

“Chucky está animado, solo es necesario que en España apuesten por él y que se convenza de que es un gran jugador. Valdrá cada centavo que gasten en él. Nadie de México cuenta con el status para que un equipo pague tanto.”

Lainez reconoció apoyo de Andrés

Diego, al ser el novato, reconoció que Guardado lo ayuda para poder adaptarse al equipo y a sus compañeros. Consideró que su llegada al Betis ha sido lo mejor de su carrera, porque tomó en cuenta el interés mostrado.

“Andrés me ha ayudado desde el principio. Llegar al Betis ha sido de las decisiones más importantes de mi vida. Tuve en cuenta muchas cosas, el equipo me gustó y me interesó. La liga tuvo que ver, entre más nivel en la competencia interna y externa, es mejor, dijo Diego Lainez a LaLiga.