La FIFA y la Federación Mexicana de Futbol (FMF) se han quedado cortas en la lucha contra la discriminación en el deporte, prueba de ello es la repetición del grito homofóbico en los partidos, que actualmente son sancionados a través de una multa a los equipos. Especialistas en el ámbito de la sociología y personajes inmersos en la comunidad LGBT, señalan que luchar contra la discriminación implica un proceso de sensibilización y de reeducación más allá de los límites de un estadio y, en relación a la práctica de la homofobia, con la promoción efectiva del deporte LGTB.

“Nada más te dicen que no grites, ¿Y el trabajo? Nosotros estamos haciendo la Ligay desde hace 18 años y nunca hemos tenido ningún acercamiento con la FIFA. Con la FMF hubo uno cuando iniciamos pero por un tema de negocio para que compráramos una categoría”, dijo Edgar Merchand, coordinador general de la Ligay MX, un torneo organizado en la Ciudad de México que busca la inclusión y diversidad sexual.

En charla con El Economista, Merchand explicó que el grito que busca censurar la FIFA no es considerado como homofóbico por la comunidad LGTB “en el contexto del calor de un partido, con los ánimos a tope”. En cambio, encuentra una doble moral de parte del organismo internacional al querer erradicar un acto que denominó “homofóbico” cuando es la misma FIFA quien no concede un aval para poder organizar competencias federadas para la comunidad LGBT.

“Te dicen que tu diversidad sexual no está aterrizada en sus reglamentos y por eso no te pueden dar un aval. Eso sería mucho más importante porque de verdad le daría una promoción brutal al deporte LGBT porque tanto países, como estados y ciudades, estarían obligadas a promover políticas y programas deportivos LGBT, así como darte todas las facilidades para realizar torneos. A lo mejor la FIFA sí tendría un poco más de peso y calidad moral para exigir un tema de promoción de derechos humanos a través del deporte federado. Desafortunadamente no estamos en ésa situación, por lo que consideramos que no es legítima y no es coherente la actitud de la FIFA”.

Desde la perspectiva de Sergio Varela, doctor en Sociología por la UNAM, el grito que investiga FIFA, en un ambiente masculino como es el de las tribunas, el de los deportes en general y del futbol en particular, es una expresión homofóbica y machista.

“La palabra por sí misma tiene una connotación absolutamente sexualizada y que asocia de manera muy clara a los varones con la feminidad. De muchas maneras, el grito está cargado de que lo femenino, visto desde una perspectiva dicotómica (masculino y femenino), siempre está en una situación inferior”.

Para el especialista, el multar a una federación por un grito de homofobia es una respuesta básica y permanece en el plano políticamente correcto, pero en el fondo contrasta con otras formas de discriminación entre géneros como por ejemplo la abismal diferencia entres sueldos de ramas varoniles y femeniles.

“Esto va más allá del estadio y de las acciones estrictamente punitivas que se intentan imponer, también es un proceso largo en los espacios de convivencia fuera de: la casa, la escuela, el trabajo; donde la FMF no tendría la capacidad y tendría que asociarse con agentes de gran tamaño como es el gobierno y con la iniciativa privada más ampliamente. Se pudieran generar procesos muy particulares para sensibilizar a la gente que la discriminación en cualquiera de sus formatos no debería llevarse a la práctica”, propuso Varela.

La FIFA ha intentado frenar el grito a través de advertencias de retirar a los aficionados del estadio, frenar el partido y con el veto del estadio, además de la reducción de puntos. Por su parte, en 2019 la federación buscó asociarse con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) para realizar el diagnóstico sobre las condiciones de discriminación y diseñar campañas de comunicación contra el grito, además de sanciones que incluían los mismos puntos establecidos por FIFA y una multa a los aficionados. En 2016 también lanzó la campaña "Abrazados por el fútbol" que consiste en un par de videos en los que los jugadores de la selección piden a la afición no discriminar.

¿Cómo se ha combatido la discriminación en el futbol en el ámbito internacional?

UEFA

Apoyo financiero a la red Futbol Contra el Racismo en Europa (FARE), que comprende grupos y organismos que trabajan contra la intolerancia y la discriminación.

Partidos de suspensión a jugadores, cuerpo técnico y árbitrosDetener, suspender temporalmente o incluso dar por finalizado un partido si se producen incidentes racistas.

Clausura parcial de la grada en el estadio de la selección o club infractor.

Expulsión de los equipos de competencias europeas de comprobarse actos racistasMultas de 50,000 euros.Los clubes deben de establecer campañas contra el racismo.

Clubes y federaciones nacionales están obligados a llevar a cabo programas de concienciación para combatir el racismo

FIFA

Creación del departamento Task Force que sólo permaneció activo tres años.Guía de buenas prácticas para las federaciones.Identificación de partidos de alto riesgo.Compromiso de embajadores antidiscriminación.Sistema de monitoreo.

Liga MXSuspensión al infractor por un mínimo de cinco partidos en todas las categorías.Prohibición de acceso al Estadio.

Multas que puede ir de 336,075 a 537,720 pesos para jugadores, cuerpo técnico, árbitros y comisario. Para oficiales y directivos se irán de los 501,872 a 716,960 pesos.

UEFA

Apoyo financiero a la red Futbol Contra el Racismo en Europa (FARE), que comprende grupos y organismos que trabajan contra la intolerancia y la discriminaciónPartidos de suspensión a jugadores, cuerpo técnico y árbitros

Detener, suspender temporalmente o incluso dar por finalizado un partido si se producen incidentes racistas

Clausura parcial de la grada en el estadio de la selección o club infractor

Expulsión de los equipos de competencias europeas de comprobarse actos racistasMultas de 50,000 euros

Los clubes deben de establecer campañas contra el racismoClubes y federaciones nacionales están obligados a llevar a cabo programas de concienciación para combatir el racismo

FIFA

Creación del departamento Task Force que sólo permaneció activo tres años

Guía de buenas prácticas para las federaciones

Identificación de partidos de alto riesgo

Compromiso de embajadores antidiscriminación

Sistema de monitoreo

Liga MX

Suspensión al infractor por un mínimo de cinco partidos en todas las categorías.

Prohibición de acceso al Estadio

Imposición de multas que puede ir de 336,075 a 537,720 pesos para jugadores, integrantes del cuerpo técnico, árbitros y comisario. Para oficiales y directivos se irán de los 501,872 a 716,960 pesos.

fernanda.vazquez@eleconomista.mx