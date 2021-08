El primer torneo de tenis de alto prestigio después de los Juegos Olímpicos de Tokio se llevó a cabo en Canadá, donde un par de ‘desconocidos’ pusieron su nombre en los reflectores, aprovechando la ausencia de la ‘alfombra roja’ actual, que presiden los Djokovic, Nadal, Osaka y Barty.

La que más sensación causó fue la italiana Camila Giorgi, quien después de 15 años de trayectoria al fin pudo celebrar su primer título grande: un WTA 1000. Con un juego versátil y estratégico, superó en dos sets (6-3 y 7-5) a la checa Karolina Pliskova para quedarse con el campeonato del Masters de Toronto.

“Es increíble ganar nuevamente un torneo y poder hacerlo en un certamen de estas características. Estoy muy emocionada. Soy una jugadora que no suele mostrar mucho sus sentimientos, pero no pueden imaginar lo feliz que me siento por dentro”, mencionó la tenista de 30 años.

La emoción y las lágrimas no eran para menos. Desde su debut como profesional en 2006, Giorgi solo sumaba dos títulos y ambos fueron en categoría WTA 250, en Bolduque 2015 y en Linz 2018. En ese último año también logró su mejor rendimiento en un Grand Slam, al llegar a los cuartos de final de Wimbledon, aunque fuera de ello, su carrera se había mantenido discreta.

Ya en Toronto, la italiana, que clasificó en el ranking mundial 81 a la sombra de otras figuras con mejor presente como Cori Gauff, Jessica Pegula, Maria Sakkari, Sara Sorribes o Elina Svitolina, poco a poco fue superando a sus rivales desde las qualies para avanzar a su primera final de WTA 1000.

Su contrincante en el último duelo no era nada fácil, ya que Pliskova venía de ser subcampeona en Wimbledon 2018, pero la preparación que Giorgi acumula incluso desde el seno familiar le hizo levantarse con su primer título y un prize money de 370,290 dólares.

Camila es entrenada por su padre, el argentino Sergio Giorgi, quien fue integrante de la milicia durante la Guerra de las Malvinas hace 37 años. Además, la familia sufrió la pérdida de una hermana de Camila en un accidente automovilístico, por lo que representan un aliciente especial en su carrera.

“Este buen resultado llega después de todo el trabajo que hay detrás. Mi padre es mi entrenador y ha trabajado muy duro en estos últimos tiempos para vivir un momento como este. Creo que tarde o temprano mi momento llegaría y ha llegado aquí. Llevaba varias semanas jugando a un buen nivel, pero ha sido aquí cuando han llegado las buenas noticias”, reflexionó la italiana al secarse las lágrimas.

Además, el inicio de año no le pintaba bien. También dedicada al modelaje, Camila padeció covid-19 durante el primer trimestre de 2021 y reapareció en una sesión fotográfica en abril.

Pero ahora, gracias a su notable desempeño, saltará del puesto 81 del ranking WTA al top 40. También hizo historia al convertirse en la primera italiana campeona del Masters canadiense desde el nacimiento de este torneo en 1980.

Opelka, otra sorpresa aunque sin final feliz

En la rama varonil, la sorpresa fue el estadounidense Reilly Opelka, quien alcanzó su primera final de Masters 1000 a sus 23 años de edad. Sin embargo, su sueño terminó en la lucha por el título frente a un experimentado Daniil Medvedev, que confirmó su poderío ante la ausencia del Big 3 y se confirmó como el segundo lugar del ranking mundial.

“Estoy muy satisfecho por lo que he conseguido. He jugado muy bien. Estas pistas se adaptan muy bien a mi juego”, mencionó Opelka tras vencer en semifinales al griego Stefanos Tsitsipas y sorprender al mundo, ya que este último ocupa el ranking 3 del mundo.

El estadounidense debutó en el circuito profesional hace seis años y desde entonces solo sumaba dos títulos en torneos nivel 250. Sin embargo, las bajas de candidatos como Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, Dominic Thiem, Alexander Zverev, entre otros, permitió que su talento sobresaliera.

Situado en el ranking 32 de la ATP, avanzó hasta la final dejando en el camino, además de Tsistipas, al español Roberto Bautista, al búlgaro Grigor Dimitrov y al australiano Nick Kyrgios; además de la experiencia de su primera final, el subtítulo le valió 211,000 dólares de ingresos.

Por su parte, el campeón Medvedev ganó su cuarto título de Masters 1000 en su carrera, tras sus coronas en París, Shanghái y Cincinnati en los últimos dos años. En total, es su campeonato número 12 en siete años de carrera, lo que lo mantienen en el segundo lugar del ranking mundial solo por detrás del serbio Novak Djokovic.

