En el 2012, con Felipe Muñoz Kapamas, medallista de oro en los Juegos Olímpicos de 1968, fue la última vez que un exdeportista estuvo al frente de la Comisión del Deporte en la Cámara de Diputados. El viernes pasado, se designó al actor, cantante y diputado federal por el Partido Encuentro Social (PES), Ernesto Vargas Contreras, mejor conocido como Ernesto D’ Alessio, quien estará al frente de la Comisión.

“Dicen que el deporte es vida y salud. El deporte salvó mi vida. El deporte es importantísimo para la formación física, mental, emocional y social de un país. No cuentan con un político, cuentan con un aliado, un ciudadano que anhela lo mejor para México”, tuiteó Ernesto cuando se dio a conocer su designación.

Pero las reacciones no se hicieron esperar, casi todas negativas. “No sé qué antecedentes tenga, pero es todo lo que pasa en México, hacemos todas las cosas al revés. Es una desgracia que no tengamos conciencia de que la gente que es electa para un puesto tan importante no tenga formación de carrera”, mencionó el extitular de la Conade y exdeportista, Nelson Vargas.

El exmedallista olímpico en Los Ángeles 1984, Daniel Aceves, quien además ha estado en cargos políticos con el PRI, dijo:

“No tiene un antecedente claro de haber estado incorporado profesionalmente en la administración pública y tampoco al del deporte. No obstante, el nuevo signo político y del tiempo que se está viviendo reclama dar un bono de confianza para que al paso de unos meses se conozca si puede dar frutos a las necesidades de cambio jurídicas y hasta constitucionales”.